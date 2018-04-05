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05 апреля 2018
04 апреля 2018
03 апреля 2018
14:54  05 апреля 2018 0

Тюменский сенатор поддержал сына, у которого дотла сгорел торговый центр. Здание не подлежит восстановлению. ФОТО

Интервью с Киричук С.М. Москва., киричук степан
Сенатор Степан Киричук уверен: его сын Алексей сможет решить сложную ситуациюФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Член Совета Федерации от Тюменской области Степан Киричук поддержал своего сына Алексея, у которого ночью сгорел торговый центр, расположенный в Тюмени. Как сообщил сенатор в четверг, 5 апреля, в разговоре с «URA.RU», Алексей Киричук владел самим зданием, тогда как магазином игрушек Rich Family управляли сторонние предприниматели. Также Киричук-старший выразил уверенность, что его родственник сумеет найти выход из сложившейся ситуации.

«Что там происходило, не знаю, слежу за новостями. Его [Алексея] не беспокою, но думаю, что он справится. У него всегда все было хорошо», — сообщил Степан Киричук.

Алексей Киричук и его бизнес-партнер Петр Черепанов управляли зданием через ООО «СПЭРО-ЛТД» — сдавали в аренду торговые площади. Сейчас каркасное здание не подлежит восстановлению. Там расплавились опоры, рухнула кровля. Сгоревший магазин входил в новосибирскую торговую сеть, принадлежащую предпринимателю Валерию Ткачуку. Ретейлер Rich Family владеет 24 магазинами в российских регионах.

Получить комментарии представителей Rich Family на момент подготовки материала не удалось. В приемной компании «URA.RU» сообщили, что на предприятии закончился рабочий день. Алексей Ткачук также предпочел не общаться с прессой.

Пожар в магазине игрушек Rich Family, расположенном на улице Кремлевской, произошел в ночь на 5 апреля. Пламя быстро распространилось на 3 тысячи квадратных метров. При этом ранее в Тюменской области была анонсирована массовая проверка торговых центров после трагедии в кемеровской «Зимней Вишне», где в результате пожара погибли 64 человека, из них свыше 40 — дети. Позднее в ГУ МЧС по Тюменской области и региональной прокуратуре сообщили, что проверка Rich Family была запланирована только на 12 апреля.

Официальные причины пожара в Тюмени пока не названы.

Последствия пожара в гипермаркете детских товаров "RichFamily". Тюмень, гарь, последствия пожара, выбитые стекла, рич фэмили, rich family, гипермаркет, гипермаркет детских товаров
Крупнейший магазин игрушек в Тюмени сгорел дотла
Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
Последствия пожара в гипермаркете детских товаров "RichFamily". Тюмень, гарь, разрушенное здание, последствия пожара
Кровля здания рухнула
Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
Торговлю вести теперь уже невозможно
Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
Эльдар Булатов
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