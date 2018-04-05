14:54 05 апреля 2018 0

Сенатор Степан Киричук уверен: его сын Алексей сможет решить сложную ситуацию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Член Совета Федерации от Тюменской области Степан Киричук поддержал своего сына Алексея, у которого ночью сгорел торговый центр, расположенный в Тюмени. Как сообщил сенатор в четверг, 5 апреля, в разговоре с «URA.RU», Алексей Киричук владел самим зданием, тогда как магазином игрушек Rich Family управляли сторонние предприниматели. Также Киричук-старший выразил уверенность, что его родственник сумеет найти выход из сложившейся ситуации.

«Что там происходило, не знаю, слежу за новостями. Его [Алексея] не беспокою, но думаю, что он справится. У него всегда все было хорошо», — сообщил Степан Киричук.

Алексей Киричук и его бизнес-партнер Петр Черепанов управляли зданием через ООО «СПЭРО-ЛТД» — сдавали в аренду торговые площади. Сейчас каркасное здание не подлежит восстановлению. Там расплавились опоры, рухнула кровля. Сгоревший магазин входил в новосибирскую торговую сеть, принадлежащую предпринимателю Валерию Ткачуку. Ретейлер Rich Family владеет 24 магазинами в российских регионах.

Получить комментарии представителей Rich Family на момент подготовки материала не удалось. В приемной компании «URA.RU» сообщили, что на предприятии закончился рабочий день. Алексей Ткачук также предпочел не общаться с прессой.

Пожар в магазине игрушек Rich Family, расположенном на улице Кремлевской, произошел в ночь на 5 апреля. Пламя быстро распространилось на 3 тысячи квадратных метров. При этом ранее в Тюменской области была анонсирована массовая проверка торговых центров после трагедии в кемеровской «Зимней Вишне», где в результате пожара погибли 64 человека, из них свыше 40 — дети. Позднее в ГУ МЧС по Тюменской области и региональной прокуратуре сообщили, что проверка Rich Family была запланирована только на 12 апреля.

Официальные причины пожара в Тюмени пока не названы.

Крупнейший магазин игрушек в Тюмени сгорел дотла Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Кровля здания рухнула Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU