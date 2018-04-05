Чиновников Ямала обязали отчитываться о международных связях из-за «школьника из бундестага»

15:38 05 апреля 2018 0

Мэры ямальских городов теперь будут отчитываться перед Мажаровым за международные мероприятия Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Всех глав муниципалитетов Ямала обязали отчитываться о международной деятельности, которой занимаются в их городах и поселках. Соответствующий приказ подписал зам губернатора Ямала, директор департамента международных и внешнеэкономических связей Александр Мажаров.

Согласно документу, главы администраций и муниципальных образований должны ежегодно отчитываться о всех международных связях, мероприятиях и поездках. В отчете нужно будет расписать состав участников и содержание международных мероприятий, в которых участвовали ямальцы, а также результаты этого участия.

Напомним, о необходимости подобных отчетов в правительстве ЯНАО сообщали в конце прошлого года, после скандала со «школьником из бундестага», прогремевшего на всю страну. Тогда ученик новоуренгойской гимназии выступил перед германским парламентом с речью о «невинноубиенных бойцах вермахта», погибших в советских лагерях. Речь вызвала волну негодования и широко обсуждалась общественностью по всей стране.