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05 апреля 2018
15:38  05 апреля 2018 0

Чиновников Ямала обязали отчитываться о международных связях из-за «школьника из бундестага»

Встреча с Александром Мажаровым в здании правительства ЯНАО. Салехард, рабочее место, мажаров александр
Мэры ямальских городов теперь будут отчитываться перед Мажаровым за международные мероприятияФото: Александр Мамаев © URA.RU
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Школьник с Ямала покаялся в бундестаге за «невинноубиенных бойцов Вермахта»
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Всех глав муниципалитетов Ямала обязали отчитываться о международной деятельности, которой занимаются в их городах и поселках. Соответствующий приказ подписал зам губернатора Ямала, директор департамента международных и внешнеэкономических связей Александр Мажаров.

Согласно документу, главы администраций и муниципальных образований должны ежегодно отчитываться о всех международных связях, мероприятиях и поездках. В отчете нужно будет расписать состав участников и содержание международных мероприятий, в которых участвовали ямальцы, а также результаты этого участия.

Напомним, о необходимости подобных отчетов в правительстве ЯНАО сообщали в конце прошлого года, после скандала со «школьником из бундестага», прогремевшего на всю страну. Тогда ученик новоуренгойской гимназии выступил перед германским парламентом с речью о «невинноубиенных бойцах вермахта», погибших в советских лагерях. Речь вызвала волну негодования и широко обсуждалась общественностью по всей стране.

Вячеслав Егоров
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