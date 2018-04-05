МЧС в Тюмени назвало причины пожара в детском магазине игрушек

Причиной пожара в магазине игрушек RichFamily в Тюмени могли стать короткое замыкание проводки или занесение открытого источника огня. Об этом в четверг, 5 апреля, сообщил «URA.RU» пресс-секретарь ГУ МЧС по Тюменской области Сергей Юсько.
«Возможно, кто-то бросил окурок, работал с паяльником. Мог быть и поджог. Другая версия: короткое замыкание. Точная причина устанавливается», — комментирует собеседник агентства.
Пожар площадью в три тыс. квадратных метров в магазине игрушек Rich Family на улице Кремлевской в Тюмени, произошел в ночь на 5 апреля. Сгоревшее и не подлежащее восстановлению здание принадлежит сыну сенатора Совета Федерации Степана Киричука Алексею Киричуку и его партнеру Петру Черепанову. Член федерального собрания уже обратился к родственниками со словами поддержки. Сгоревший магазин входил в новосибирскую торговую сеть, которую возглавляет предприниматель Валерий Ткачук.