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05 апреля 2018
04 апреля 2018
03 апреля 2018
17:18  05 апреля 2018 0

МЧС в Тюмени назвало причины пожара в детском магазине игрушек

Последствия пожара в гипермаркете детских товаров
Крупнейший в Тюмени магазин игрушек могли поджечьФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Причиной пожара в магазине игрушек RichFamily в Тюмени могли стать короткое замыкание проводки или занесение открытого источника огня. Об этом в четверг, 5 апреля, сообщил «URA.RU» пресс-секретарь ГУ МЧС по Тюменской области Сергей Юсько.

«Возможно, кто-то бросил окурок, работал с паяльником. Мог быть и поджог. Другая версия: короткое замыкание. Точная причина устанавливается», — комментирует собеседник агентства.

Пожар площадью в три тыс. квадратных метров в магазине игрушек Rich Family на улице Кремлевской в Тюмени, произошел в ночь на 5 апреля. Сгоревшее и не подлежащее восстановлению здание принадлежит сыну сенатора Совета Федерации Степана Киричука Алексею Киричуку и его партнеру Петру Черепанову. Член федерального собрания уже обратился к родственниками со словами поддержки. Сгоревший магазин входил в новосибирскую торговую сеть, которую возглавляет предприниматель Валерий Ткачук.

Эльдар Булатов
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