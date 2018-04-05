Тюменским лыжникам после Олимпиады присвоили воинские звания

18:08 05 апреля 2018 0

Спортсменов отметили на приеме в Росгвардии Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Чемпионов Олимпийских игр в Пхенчхане Дениса Спицова и Александра Большунова, воспитанников Тюменского центра спортивной подготовки, наградили медалями «За проявленную доблесть» и присвоили им воинские звания. Церемонию провел директор Росгвардии Виктор Золотов, сообщается на сайте ведомства.

Обладатель трех серебряных медалей и одной бронзовой награды лыжник Александр Большунов стал младшим лейтенантом. Лыжнику Денису Спицову, взявшему два серебра и одну бронзу, присвоили звание младшего сержанта, пишет RT.

Новые звания также получили бронзовый призер шорт-трекист Семен Елистратов (старший лейтенант), фристайлист Сергей Ридзик и лыжник Алексей Червоткин (прапорщики). Последнего также наградили медалью «За проявленную доблесть». Ридзик и керлингистка Анастасия Брызгалова получили медали «За боевое содружество». Сноубордистке Алене Заварзиной и летающей лыжнице Ирине Аввакумовой вручили нагрудные знаки «За отличие в службе».

Ранее «URA.RU» сообщало, что тюменцев Спицова и Большунова тепло встретили после Олимпиады на родине. В аэропорту спортсменов окружили болельщики, лыжники более получаса раздавали автографы и позировали для фото.