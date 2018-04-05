{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Жителя ХМАО отправят в колонию из-за друга, который уехал воевать за ИГИЛ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,58
Динамика за 2 недели
Евро 70,59
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
05 апреля 2018
18:08  05 апреля 2018 0

Тюменским лыжникам после Олимпиады присвоили воинские звания

Чествование олимпийских медалистов Дениса Спицова и Александра Большунова в малом зале правительсва. Тюмень, спицов денис, большунов александр
Спортсменов отметили на приеме в РосгвардииФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Чемпионов Олимпийских игр в Пхенчхане Дениса Спицова и Александра Большунова, воспитанников Тюменского центра спортивной подготовки, наградили медалями «За проявленную доблесть» и присвоили им воинские звания. Церемонию провел директор Росгвардии Виктор Золотов, сообщается на сайте ведомства.

Обладатель трех серебряных медалей и одной бронзовой награды лыжник Александр Большунов стал младшим лейтенантом. Лыжнику Денису Спицову, взявшему два серебра и одну бронзу, присвоили звание младшего сержанта, пишет RT.

Новые звания также получили бронзовый призер шорт-трекист Семен Елистратов (старший лейтенант), фристайлист Сергей Ридзик и лыжник Алексей Червоткин (прапорщики). Последнего также наградили медалью «За проявленную доблесть». Ридзик и керлингистка Анастасия Брызгалова получили медали «За боевое содружество». Сноубордистке Алене Заварзиной и летающей лыжнице Ирине Аввакумовой вручили нагрудные знаки «За отличие в службе».

Ранее «URA.RU» сообщало, что тюменцев Спицова и Большунова тепло встретили после Олимпиады на родине. В аэропорту спортсменов окружили болельщики, лыжники более получаса раздавали автографы и позировали для фото.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров