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07:53  27 февраля 2018 3

Тюменских лыжников-чемпионов Олимпиады жарко встретили в Рощино. ФОТО

Встреча медалистов олимпиады Дениса Спицова и Александра Большунова в аэропорту. Тюмень, спицов денис, большунов александр
Спортсмены не скрывали эмоцийФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
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В тюменском аэропорту Рощино в 27 февраля приземлились чемпионы Олимпийских игр в Пхенчхане Денис Спицов и Александр Большунов. Самолет атлетов прибыл в 4:30, а уже спустя полчаса они вышли к болельщикам и родными, которые ждали спортсменов с поздравительными баннерами и транспарантами.

Призеров Игр встречали студенты Института физической культуры Тюменского государственного университета, воспитанники ОСШОР по лыжным гонкам и биатлону Л.Н.Носковой, спортивной школы №2 и спортивная общественность Тюмени, передает корреспондент «URA.RU».

Олимпийцев сразу же окружили болельщики: Спицов и Большунов более получаса раздавали автографы и позировали для селфи. После того, как им удалось пообщаться со всей «группой поддержки», спортсмены переключились на журналистов. Так, Александр Большунов, отвечая на вопрос о «зверствах WADA» по отношению к спортсменам, подчеркнул, что у него нет претензий ко Всемирному антидопинговому агентству. Сегодня лыжники также встретятся со спортсменами Тюменской области: мероприятие состоится в 17:00 в легкоатлетическом манеже.

Напомним, Денис Спицов на Олимпиаде в Пхенчхане завоевал серебро в эстафете и командном спринте и стал бронзовым призером в гонке на 15 км свободным стилем. Александр Большунов завоевал бронзу в классическом спринте, а также трижды становился вторым — в командном спринте, эстафете и марафоне. Он стал первым российским лыжником, который выиграл четыре медали на одной Олимпиаде.

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Фанаты и родные ждали чемпионов с раннего утра Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Как писало «URA.RU», ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе не смогла сдержать слез, когда российские спортсмены завоевали серебряные медали в эстафете на Олимпиаде. Прославленная спортсменка рассчитывала только на бронзу.

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.RU»
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