В тюменском аэропорту Рощино в 27 февраля приземлились чемпионы Олимпийских игр в Пхенчхане Денис Спицов и Александр Большунов. Самолет атлетов прибыл в 4:30, а уже спустя полчаса они вышли к болельщикам и родными, которые ждали спортсменов с поздравительными баннерами и транспарантами.
Призеров Игр встречали студенты Института физической культуры Тюменского государственного университета, воспитанники ОСШОР по лыжным гонкам и биатлону Л.Н.Носковой, спортивной школы №2 и спортивная общественность Тюмени, передает корреспондент «URA.RU».
Олимпийцев сразу же окружили болельщики: Спицов и Большунов более получаса раздавали автографы и позировали для селфи. После того, как им удалось пообщаться со всей «группой поддержки», спортсмены переключились на журналистов. Так, Александр Большунов, отвечая на вопрос о «зверствах WADA» по отношению к спортсменам, подчеркнул, что у него нет претензий ко Всемирному антидопинговому агентству. Сегодня лыжники также встретятся со спортсменами Тюменской области: мероприятие состоится в 17:00 в легкоатлетическом манеже.
Напомним, Денис Спицов на Олимпиаде в Пхенчхане завоевал серебро в эстафете и командном спринте и стал бронзовым призером в гонке на 15 км свободным стилем. Александр Большунов завоевал бронзу в классическом спринте, а также трижды становился вторым — в командном спринте, эстафете и марафоне. Он стал первым российским лыжником, который выиграл четыре медали на одной Олимпиаде.
Как писало «URA.RU», ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе не смогла сдержать слез, когда российские спортсмены завоевали серебряные медали в эстафете на Олимпиаде. Прославленная спортсменка рассчитывала только на бронзу.