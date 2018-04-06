На Ямале энергетики на полмиллиона оштрафовали сотового оператора

Ямальский единый расчетно-информационный центр (ЕРИЦ) наказал компанию мобильной связи за незаконное подключение счетчика. Сотовому оператору назначили огромный штраф.
Специалисты энергоучета в Ноябрьске во время плановой проверки обнаружили на подстанциях мобильного оператора новые счетчики без пломб. Об установке приборов энергосбытовую компанию никто не уведомил. За самоуправство и неучтенное потребление электроэнергии сотового оператора оштрафовали на 440 тысяч рублей.
«Здесь мы видим несоблюдение правил учета ресурса (442 Постановление Правительства, п. 149). Следовательно, сколько бы по факту потребитель не израсходовал электроэнергии, расчет производится исходя из максимальной мощности энергопринимающих устройств в круглосуточном режиме работы. Это всегда в разы превышает реальное энергопотребление», — пояснил начальник управления по энергоучету и балансам филиала АО «ЕРИЦ ЯНАО» в Ноябрьске Вадим Карпов. Он уточнил, что в прошлом году другой сотовый оператор в Ноябрьске был замечен в занижении показаний приборов учета электроэнергии. Нарушение обошлось ему в 3,5 млн рублей.