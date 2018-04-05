Ямальских врачей прокуратура отправила к психиатру

280 медицинских работников Надыма городская прокуратура обязала пройти психиатрическое освидетельствование. Сотрудникам прокуратуры пришлось вмешаться из-за нарушения федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и Трудового кодекса РФ. Согласно некоторым статьям этих законов медицинские работники хирургических стационаров, родильных домов и детских больниц обязаны проходить медосвидетельствование у психиатра.
Как сообщает прокуратура ЯНАО, руководством ГБУЗ ЯНАО «Надымская ЦРБ» это требование было проигнорировано. Главному врачу медучреждения городской прокуратурой Надыма вынесено представление, Ответственный за контроль соблюдения персоналом требований Трудового кодекса и федерального законодательства сотрудник привлечен к дисциплинарной ответственности. Медперсонал роддома и хирургического отделения горбольницы прошли психиатрическое освидетельствование.