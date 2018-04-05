21:50 05 апреля 2018 2

Путин заявил о полной поддержке Екатеринбурга федеральными властями Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в Кремле провел встречу с делегацией Международного выставочного бюро, которая проверяет готовность Екатеринбурга принять выставку «Экспо-2025». Во время приема глава государства сообщил, что в случае победы в городе начнут строить новые станции метро.

«Наверняка вам тоже рассказывали о том, что мы планируем развернуть целую программу по улучшению городской среды. Это связано с транспортной инфраструктурой, с развитием города, со строительством линии метро, монорельса, парковой зоны. Все это, конечно, пойдет на пользу развитию региона. Тем более что это регион, как я уже сказал, для нас традиционно промышленно развитый», — сказал Путин делегатам.

Президент добавил, что считает побережье Верх-Исетского пруда очень удобным для строительства «Экспо-парка», так как оно находится между центром города и аэропортом. «Если все это произойдет, мы рассчитываем принять у себя представителей не менее 140 государств. Это примерно 14 миллионов человек, в 10 раз больше, чем проживает жителей в городе и ближайшем пригороде», — заметил Путин.

Президент также обратил внимание на удачное расположение Екатеринбурга на мировой карте — между Европой и Азией. «Мне кажется, в этом тоже есть определённое преимущество: логистика, транспорт позволяют примерно за одинаковое время добраться до этого места из различных уголков мира», — сообщил глава государства иностранным гостям.

В приеме делегации также участвовал свердловский губернатор Евгений Куйвашев. На своей странице в Instagram он написал: «Наш президент умеет убеждать. Я уверен, сотрудники МБВ привезут из России самые лучшие впечатления».