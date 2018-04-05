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06 апреля 2018
05 апреля 2018
23:00  05 апреля 2018 0

Путин принял у себя врио губернатора Кузбасса и призвал его настроиться на эффективную работу

Президент отметил, что непростое время поможет Цивилеву показать лучшие качестваФото: сайт президента России
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове
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Сегодня, 5 апреля президент России Владимир Путин провел встречу с врио губернатора Кемеровской области Сергеем Цивилевым. Недавно назначенный чиновник заверил, что в Кемерово работают с каждой семьей, пострадавшей при пожаре в ТРК «Зимняя вишня».

Путин отметил, что Цивилев вступил в должность в непростое время. «Но это должно вас настроить на эффективную работу, должно настроить и даже мобилизовать все ваши качества положительные, а у вас их достаточно, вы их проявили в различных местах весьма и весьма достойно», — цитирует президента РИА «Новости».

Врио губернатора, в свою очередь, отметил, что сейчас в области оказывают помощь всем, кто пострадал при пожаре. «Одновременно мы занимаемся тем, чтобы эта трагедия никогда не повторилась», — подчеркнул он.

На встрече были подняты вопросы расселения аварийного жилья, моногородов, промышленности и здравоохранения. Президент попросил уделить особое внимание здоровью жителей региона. В частности, растущим проблемам с инфекционными заболеваниями, туберкулезом и ВИЧ-инфекцией.

Фото: сайт президента России
Фото: сайт президента России
Фото: сайт президента России

Сергей Цивилев был назначен на должность врио главы Кемеровской области после того, как предыдущий губернатор региона — Аман Тулеев — подал в отставку. Политическую известность Цивилев приобрел после трагедии в развлекательном центре «Зимняя вишня», в котором погибли 64 человека, из которых 41 ребенок.

Семен Гринберг
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