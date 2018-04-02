Якуты рассказали, кто такой новый глава Кузбасса Цивилев

11:38 02 апреля 2018 0

В Республике Саха высоко ценят деловые и личные качества Цивилева Фото: сайт президента России

Врио губернатора Кемеровской области, бывший гендиректор якутской компании «Колмар» Сергей Цивилев обладает важными человеческими качествами, утверждают собеседники «URA.RU», имеющие опыт работы с новым руководителем региона. Генеральный директор торговой компании «Айгуль», председатель регионального отделения «Деловой Россия» в Якутии Флида Габбасова уверена, что, несмотря на отсутствие административного опыта деловые качества, Цивилева скоро оценят в Кузбассе.

«Зная этого человека, я могу сказать, что он с личным и производственным потенциалом. Угольщик. С его появлением у Нерюнгри [„Колмар“ работает на местрождениях Нерюнгринского района] появилось будущее. За полтора года произошел резкий скачок. Стройки [шли] друг за другом. Люди ездили на экскурсии, чтобы посмотреть, как быстро стройки развиваются. Если человек умеет управлять людьми, то он умеет это делать и будет [успешно] управлять своей компанией, своим городом, своей страной. Даже в организаторских вопросах, когда он работал со своими сотрудниками — я была 2-3 раза на его совещаниях, — считаю, у него этот потенциал есть. На социальные вопросы он обращает внимание», — сказала она в разговоре с агентством.

Искреннее выступление Цивилева перед кемеровчанами добавило ему известности Скриншот Youtube

Габбасова напомнила, что Якутия — суровый край, а Цивилев испытан этим регионом. По ее мнению, в Кузбассе Цивилев наладит производственное направление, поднимет экономику и быстро приобретет политический опыт. «Он должен быть прежде всего человеком. То, что он преклонил колени перед митингующими — это он. Мне приятно, что я знакома с ним», — сказала она.

Бывший пресс-секретарь главы Республики Саха Марина Мигалкина, а ныне директор коммуникационной группы «Якутия 2100» в телеграм-канале своей компании сообщила, что «У „Колмар“ отличный имидж в республике, у нее долгосрочные проекты в Южной Якутии (одна только обогатительная фабрика- это 1,5 тыс. рабочих мест, что очень солидно для ДФО)»: К 2021 году компания намерена создать более 89 тысяч рабочих мест. Скандалов регионального масштаба и противостояния с населением у «Колмар» в Якутии не было.

Но знали ли Сергея Цивилева в Якутии, сложно сказать — элита промышленного юга Якутии в целом далека от публичности. Компания периодически делала в рамках необходимого пресс-туры для региональной прессы, много рассказывала и о социальных планах — например, «Колмар» намерен заняться и туризмом по уникальным местам Якутии. «Колмар» занимается еще и таким довольно удивительным делом для горной компании, как продвижение нового вида спорта в мире — якутской борьбы «мас-рестлинг» — и делает это успешно. По этому виду спорта уже проводятся чемпионаты России, Европы и мира с участием десятков стран.

После назначения Цивилева заместителем губернатора Кемеровской области (с подачи местной якутской оппозиции, которая активно занялась вбросами в «Телеграм») пошли слухи, что он на этом посту проходит стажировку для того, чтобы после 18 марта возглавить Якутию.

«Из плюсов Цивилева по работе в Якутии можем сказать, что он человек обстоятельный, который отлично понимает необходимость системной работы с общественным мнением по самым разным каналам и обладает большим лобби-потенциалом в столице», — сообщает «Якутия 2100».

Председатель правительства республики Саха Евгений Чекин познакомился с Цивилевым, когда тот занимал должность главы ООО «Колмар» (занимается добычей, обогащением и отгрузкой высококачественного угля). По его словам, при руководстве Цивилева компания добилась серьезных результатов в бизнесе и реализации социальных программ.

«Всего лишь за три года под его руководством запущены два горно-обогатительных комплекса, началось строительство терминала в Хабаровском крае и подготовка ремонтно-производственной базы, которая может стать основой развития не только для Южной Якутии, но и всего Дальнего Востока в целом. Миссия компании — восстановление позиции российских коксующихся углей премиального качества на Азиатско-Тихоокеанском рынке», — передал «URA.RU» слова Чекина его советник Петр Васильев. Чекин уважает Цивилева, как опытного руководителя, считает его профессионалом высокого класса, для которого на первом месте всегда остается человек.

Политическую известность Цивилев приобрел в связи с трагическими событиями в развлекательном центре «Зимняя вишня». 27 марта он вышел к митингующим и сначала обвинил их в желании пиариться на трагедии, а после встал на колени, прося у них прощения за то, что власть допустила ЧП. 1 апреля губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подал в отставку, врио губернатора был назначен Сергей Цивилев.

Уроженец Украины, Цивилев долгое время служил в рядах Военно-морского флота, уйдя из армии в звании капитана третьего ранга. После этого получил экономическое образование в Санкт-Петербургском госуниверситете экономики и финансов, а с 2010 года занялся инвестициями в горнодобывающей сфере. В 2012 году он занял пост заместителя председателя совета директоров ООО «Колмар». Возглавил компанию он в 2014 году, тогда же выкупив 70% акций у Андрея Бокарева (совладелец УГМК).

Федеральные политологи указывают на отсутствие у Цивилева политического опыта и говорят о сложности предстоящего избрания.