Роскомнадзор дал Telegram две недели, чтобы обеспечить спецслужбам доступ к переписке пользователей

Верховный суд России отклонил иск руководства мессенджера Telegram с просьбой признать недействительным приказ Федеральной службы безопасности РФ. Представитель ФСБ на заседании заявил, что переписка российских пользователей в мессенджерах не является охраняемой законом тайной, для получения доступа к которой спецслужбе нужно судебное разрешение.
Прокуратура согласилась с ФСБ. «Оспариваемый акт принят в соответствии с нормами закона и в пределах полномочий ФСБ в целях реализации возложенных на нее задач в области обеспечения безопасности», — цитирует представителя Генпрокуратуры ТАСС. По результатам заседания Роскомнадзор обязал Telegram исполнить требования закона о предоставлении информации ФСБ. «Вышеуказанные обязанности должны быть исполнены в течение 15 дней с момента получения данного уведомления», — приводит выдержку из сообщения RNS. Ведомство предупредило, что в противном случае операторы связи должны будут ограничить доступ к ресурсам компании.
Напомним, ФСБ потребовала у администрации мессенджера предоставить ключи для расшифровки сообщений. Пользователи Telegram обратились в Мещанский суд Москвы с коллективным иском о признании незаконными действий спецслужбы, писало «URA.RU». Компания Telegram Messenger LLP попросила Верховный суд признать приказ ФСБ недействующим и противоречащим законодательным нормам о необходимости судебного решения для доступа к переписке граждан, передавало «Федеральное агентство новостей».