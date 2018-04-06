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Главные новости Челябинской области
15:07  06 апреля 2018 0

В губернаторской резиденции ищут главного по челябинским лесам

Совет по туризму Дубровский Челябинск, блинов виктор
Начальник главного управления лесами Челябинской области Виктор Блинов готовится к отставкеФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Отставки в правительстве Челябинской области
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В резиденции губернатора Челябинской области Бориса Дубровского проходит согласование кандидатур на пост начальника главного управления лесами по региону и его заместителей. Также продолжается работа по реформированию ГУ лесами и министерства экологии региона. Эту информацию «URA.RU» подтвердил вице-губернатор Сергей Сушков.

Как стало известно «URA.RU» из собственных источников, на пост руководителя регионального ГУ лесами рассматривается начальник Управления Государственной экологической экспертизы и регионального государственного эконадзора минэкологии региона Сергей Лавров. Одним из требований губернатора к кандидатам является профильное образование. 35-летний Сергей Лавров закончил Уральский государственный лесотехнический университет. «Лаврова рассматривают как кандидата в руководители или заместителя. Он уже встречался с губернатором», — рассказал источник. Также, по словам источника, активно лоббируется на пост руководителя кандидатура действующего замначальника ГУ лесами Александра Барановского. «Но, скорее всего, Барановского отклонят, — говорит источник. — Во-первых, все руководство ГУ лесами будут менять. Во-вторых, у силовиков уже были вопросы по Барановскому». В 2015 году проходила доследственная проверка по деятельности одной из коммерческих фирм, напрямую связанной с Барановским, но в возбуждении уголовного дела было отказано.

Смена руководства в ГУ лесами связана с претензиями следственных органов к ведомству и многочисленными нарушениями, выявленными контрольными органами. Начальник управления Виктор Блинов будет отправлен в отставку. Работа главного управления лесами и министерства экологии признана неэффективной, в обеих структурах пройдет реорганизация. После отставки с поста руководителя минэкологии Ирины Гладковой на пост министра рассматривается декан факультета экологии Челябинского госуниверситета Сергей Лихачев, но назначение пока откладывается.

Как сообщил «URA.RU» вице-губернатор Сергей Сушков, работа «по изменению конфигурации руководителей» минэкологии и ГУ лесами ведется давно. «Меня как курирующего эту отрасль заместителя губернатора не устраивает ряд решений вопросов, которые сегодня имеют место. На мой взгляд, и минэкологии, и ГУ лесами нуждаются в перезагрузке», — считает чиновник.

Вице-губернатор подтвердил, что на руководителя ГУ лесами рассматривается кандидатура Сергея Лаврова. Но он не единственный претендент на должность, подчеркнул вице-губернатор. Что касается министра экологии, то длительность процесса объясняется проверками налоговой службы и других контрольных структур, поскольку есть запрет на ведение бизнеса и необходим допуск к секретности. «Ведется нормальная кадровая ротация. Решения принимаются губернатором, я вношу кандидатуры, контрольные органы занимаются согласованием. Все идет по плану», — добавил Сушков.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
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