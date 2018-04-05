Главного по лесам Южного Урала уволят за VIP-поселок

19:08 05 апреля 2018 0

Начальник ГУ лесами Виктор Блинов может стать фигурантом уголовного дела Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Начальник Главного управления лесами Челябинской области Виктор Блинов будет отправлен в отставку из-за скандала c VIP-поселком на берегу озера Увильды. Высокопоставленный чиновник оказался причастен к истории, ставшей поводом для уголовного дела. Об этом руководство следственного управления СК РФ по региону уже уведомило губернатора Бориса Дубровского, сообщают «URA.RU» собственные источники.

Скандал с дачами на берегу Увильдов в одноименном поселке произошел в ноябре 2016 года, когда в управлении культуры мэрии Челябинска прошли обыски. Изымались документы, связанные с муниципальным автономным учреждением «Спартак» (МАУ), учредителем которого было управление. Выяснилось, что МАУ продало участки, оформленные под детский лагерь, челябинским VIP под дачи. Один из документов на землю в 2013 году подписал глава Аргаяшского района Исрафиль Валишин, в отношении которого возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.

Дачный поселок в Увильдах испортит карьеры чиновникам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Выяснилось, что и начальник ГУ лесами региона Виктор Блинов весной 2016 года подписал несколько документов, на основании которого участки на берегу озера Увильдов были поставлены на кадастровый учет. На тот момент прокуратура Аргаяшского района уже вела проверку и указала на нарушения. Документы, подписанные Блиновым могут квалифицироваться ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Но пока неизвестно, станет ли Блинов фигурантом уголовного дела. Известно, что в этом деле фигурирует и начальник отдела государственного лесного реестра, земельных отношений и государственной экспертизы ГУ лесами Эльдар Гайнутдинов. Именно он готовил документы в 2016 году. В отношении Гайнутдинова, задержанного 7 февраля, возбуждено уголовное дело за получение взяток. Свою вину он полностью признал, активно сотрудничает со следствием и, по данным «URA.RU» дал показания на Блинова в истории с дачным поселком на Увильдах.

«Следователи представят губернатору свои данные по нарушениям допущенными сотрудниками ГУ лесами. Дубровскому уже сообщили о роли Блинова в истории с лагерем, — рассказал „URA.RU“ источник. — Даже если Виктор Блинов избежит уголовного дела, его уволят на основании материалов следственного управления, за отсутствие контроля. Сейчас создана рабочая группа, по проверке не только главного управления лесами, но и лесничеств». В правительстве области и в следственном управлении от комментариев о будущем Виктора Блинова отказались.

После ареста Гайнутдинова в кулуарах заговорили о грядущей отставке Виктора Блинова. Источники в правительстве региона эту информацию подтверждали. Речь шла о том, что со временем будет уволено все руководство ГУ лесами, как вышедшее из доверия из-за многочисленных нарушений в ведомстве. Эти нарушения копились на протяжении многих лет. Что касается коттеджей на берегу озера, то после того, как строительство дач было признано незаконным, прокурор области Александр Кондратьев стал подавать в суд на каждого владельца участка, требуя снести объекты. Суды выносят решение в пользу прокурора, несостоявшийся дачный поселок пустует.