Новый министр экологии Южного Урала хотел избежать назначения

21:05 26 февраля 2018 0

Сергей Лихачев должен наладить диалог с общественностью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Руководить министерством экологии Челябинской области будет профессор ЧелГУ Сергей Лихачев. Ему предстоит восстановить имидж ведомства, курирующего самую актуальную тему региона. По задумке работодателя новый министр должен нравиться всем, а черную работу за него выполнит «человек в погонах».

В резиденции губернатора Бориса Дубровского определились и с главным кандидатом на минэкологии, и с его заместителями. Новый министр станет полной противоположностью прежнего руководителя ведомства Ирины Гладковой. Как отмечает политолог Андрей Лавров, прежний министр экологии был «руководителем старой формации»: «Классический чиновник. Для нее самое важное — отчитаться по вертикали, то есть перед начальством. Не учитывая при этом горизонталь, то есть общественные пространства».

Характер и сыграл Гладковой плохую службу: за почти четыре года ее работы тема экологии стала настолько острой, что на общественный протест пришлось обращать внимание президенту России Владимиру Путину. Отсутствие контакта с общественниками привело к тому, что за осень 2017 года на Южном Урале появилось множество организаций, оспаривающих любое решение власти на данном направлении. И каждая постоянно проводит свои митинги, выступает в прессе, снова и снова расшатывая стабильное положение субъекта Федерации.

Ирина Гладкова (в красном) уволилась, следом за ней уйдут Андрей Новоселов и Лидия Рахимова (справа). Ирина Харина (слева) сохранит свой пост Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Теперь успокоением общественности будет заниматься декан факультета экологии Челябинского государственного университета, доктор биологических наук Сергей Лихачев. «Вице-губернатор Руслан Гаттаров продвигал на пост министра Андрея Минченко,, а в его заместители — руководителя движения „Время Че“ Феликса Панова. Эти кандидатуры лоббировал и Владимир Бурматов (руководитель комитета экологии Госдумы). Но их отклонили. Остановились на Лихачеве», — рассказал «URA.RU» источник в областном правительстве.

Лихачев был едва ли не первым претендентом на пост министра. «Его очень уговаривали, — рассказывает „URA.RU“ источник. — А так как за него особо никто не хлопотал, то кандидатура представляется лучшей. Он ссылался на возраст, ему 61 год. Но решили, что поработает несколько лет и подготовит преемника. Будет говорить с общественниками на понятном им языке, и никто не упрекнет его в связях с той или иной промышленной группой».

Как стало известно «URA.RU» из собственных источников, уже согласованы кандидатуры заместителей министра. В отставку уйдут все заместители, кроме первого зама Ирины Хариной. Место Андрея Новоселова займет нынешний и. о. министра Яна Куприкова. Заместителем министра по надзору (сейчас эту должность занимает Лидия Рахимова) станет экс-силовик, чье имя пока держится в секрете. «Самый жесткий руководитель нужен именно на надзор, — говорит „URA.RU“ источник. — Чтобы диалог был суровым и чтобы бизнес-элита его побаивалась».

На работу в министерство собираются пригласить руководителя экологического фонда «Моя планета» Виталия Безрукова. В ведомстве могут ввести еще одну ставку замминистра — для начальника одного из управления Сергея Лаврова. Хотя, по данным инсайдеров, не исключено, что Лавров займет пост начальника главного управления лесами региона, после того, как состоится отставка Виктора Блинова.

Василий Московец уже против будушего министра Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Все назначения состоятся после реорганизации министерства экологии, о которой уже заявил курирующий ведомство вице-губернатор Сергей Сушков. Решается вопрос о том, состоится ли все в ближайшее время или после выборов. Известно, что в министерства появится большой блок по экологическому просвещению. Сам Сушков подтвердил «URA.RU», что в ведомстве ожидаются большие кадровые перестановки, но от подробностей воздержался. «Все решения будет принимать губернатор», — подчеркнул Сергей Сушков. По этой же причине отказались от комментариев все те, кому предстоит занять руководящие кресла.

«Чиновники должны уметь разговаривать с людьми. В логике всех последних просматривается выбор в пользу таких руководителей, способных к такому диалогу с общественностью», — считает политолог Александр Мельников.

«На какое-то время такое решение, безусловно, снизит градус недовольства населения деятельностью властей в этой весьма политически чувствительной сфере, — пишет в своем блоге политолог Александр Подопригора. — Ведь Лихачев воспринимается как ученый, а не как агент бюрократии».

С кем надо будет выстраивать отношения Сергею Лихачеву? Прежде всего — с протестным движением «СтопГОК» и недавно созданным «АнтиСМОГом».

Отношение этих организаций важно, поскольку на данный момент они самые общественно резонансные, и именно их мероприятия становятся примером для других общественников, мечтающих о славе. Разработав тему, «СтопГОК» и «АнтиСМОГ» не могут из нее уйти: желающих занять их место слишком много.

«СтопГОК», как полагают эксперты, отнесется к назначению Лихачева негативно. «Это старый конфликт, — рассказывают „URA.RU“ в ЧелГУ. — В 2014 году, когда начались первые митинги против Томинского ГОКа, пара преподавателей, поддерживающих движение, пыталась задействовать в акциях студентов. Вплоть до обещания поставить зачеты, если те будут на митингах. Лихачев очень жестко это пресек. С тех пор в „СтопГОКе“ к нему относятся плохо».

Денис Гнеушев и Николай Сандаков встали под одни флаги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«„СтопГОК“ никого не воспримет в качестве министра, — считает Александр Мельников. — Если только министром не назначат [лидера движения] Василия Московца или их юриста Владимира Казанцева. Но, учитывая, что движение совсем скатилось в протестную повестку, в митинги, понятно, власть на такие уступки не пойдет. Губернатор не зря в своем послании заявил, что не намерен поддаваться манипуляции».

На последнем митинге к движению примкнули общественники с сомнительной репутацией, в том числе лидер скандального профсоюза «Содружество» Денис Гнеушев и бывший вице-губернатор Николай Сандаков.

«Я отношусь отрицательно к этой кандидатуре, — заявил „URA.RU“ Василий Московец в ответ на просьбу прокомментировать будущее назначение Сергея Лихачева. — Декан факультета — это не то же, что государственный служащий. Считаю, что лучшей кандидатурой является Владимир Казанцев. Хотя, может, я чего-то не знаю о Лихачеве. Возможно, у него есть какая-то программа, но я ее не видел».

«Лихачёв, к сожалению, очень сильно дискредитирован категоричными заявлениями по ГОКу и его противникам. Повторяется история с Гладковой, которая всегда ассоциировалась с РМК, — заявил „URA.RU“ Николай Сандаков, создавший недавно экодвижение „Челябинск, дыши“ и предлагавший создать координационный совет всех экологических активистов. — Мне кажется, власти рискуют наступить на те же грабли. Вряд ли Лихачёв изменил позицию и готов извиниться перед общественникам. Про деловые качества потенциального министра мне ничего не известно. Мы готовы работать с любым представителем власти для достижения поставленных целей».

«Я пока мало знаю Сергея Лихачева. Познакомился с ним недавно, на круглых столах в общественной палате области, — пояснил „URA.RU“ руководитель движения „АнтиСМОГ“ Михаил Махов. — Но надеемся, что с ним у нас будут выстроены конструктивные отношения».