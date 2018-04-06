Екатеринбуржец отсудил деньги за сорванный из-за допинга бой Поветкина

16:13 06 апреля 2018 1

Болельщик получил деньги за несостоявшийся бой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбуржец выиграл суд у компании «Мир бокса», которая отказывалась ему вернуть деньги за билет на несостоявшийся поединок Поветкина со Стиверсом. Компания не хотела платить из-за того, что якобы истек срок возврата денег, сообщили «URA.RU» в пресс-службе Свердловского областного суда.

Максим Т. купил восемь билетов по разной цене в общей сложности на 27 тысяч рублей. Запланированный поединок 17 декабря 2016 года не состоялся, вместо него прошел бой Поветкина с Дюопа. Семь человек сходили на бой, а один билет остался неиспользованным. Между тем на сайте ООО «Дирекция театрально-зрелищных и спортивных касс» появилось объявление, что возврат денег за неиспользованные билеты будет проводиться с 26 по 31 декабря 2016 года. Максим по какой-то причине не смог прийти в указанные дни и попытался сдать билет 1 марта.

Билет принять отказались, и болельщик обратился в суд. Причем к иску он приложил все восемь билетов, даже использованные, и потребовал вернуть ему все 27 тысяч рублей. Однако в Ленинском суде вынесли решение хоть и в его пользу, но с меньшей суммой. Болельщик должен получить сумму лишь за один билет, который не был использован. В результате судебного разбирательства екатеринбуржец получит четыре тысячи рублей — стоимость билета, кроме того, четыре тысячи в виде неустойки, 245 рублей в качестве процентов, одну тысячу рублей как компенсацию за моральный вред и четыре тысячи 622 рубля штрафа. В общей сложности болельщик получит с компании «Мир бокса» 14047 рублей.