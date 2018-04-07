Аваков раскрыл план Киева по «деоккупации» Донбасса

00:05 07 апреля 2018 0

Глава МВД Украины готовит полицию и нацгвардию к операции в Донбассе ФОТО: страница в Facebook Арсена Авакова

Власти Украины готовят полицейскую спецоперацию, целью которой станет «деоккупация Донбасса». Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков.

По словам Авакова, в данный момент Киевом рассматривается несколько сценариев возврата проблемных территорий Луганской и Донецкой областей. «Мы понимаем, что освобождение территории Донбасса и восстановления контроля над восточной границей будет полицейской операцией с привлечением миротворческих сил, а не военной. Силы МВД — полиция и гвардия — готовятся к этому варианту» — уточнил глава МВД.

Отметим, что в пятницу, 6 апреля, Аваков провел встречу с представителями делегации Совета США по внешней политике (AFPC). В ходе переговоров министр МВД Украины поблагодарил американскую сторону «за четкую позицию в противодействии российской агрессии».

Ранее стало известно, что лидеры Франции, Германии и Украины планируют провести в Берлине переговоры по ситуации в Донбассе. В МИД РФ такой формат встречи «Нормандской четверки» назвали бессмысленным, поскольку никакие решения по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины не могут обсуждаться без участия Москвы.