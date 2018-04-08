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08 апреля 2018
Главные новости Москвы
15:51  08 апреля 2018 0

Появились первые кадры с места столкновения электрички и микроавтобуса в Крыму. ВИДЕО

Пресс-тур на Челябинский цинковый завод. Челябинск, знак, стоп, переезд железнодорожный
Количество пострадавших в ДТП на переезде возросло до семи человекФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Интернете опубликовано видео с места столкновения электрички и микроавтобуса в Крыму. Также появилась информация о том, что количество пострадавших в страшной аварии растет.

Как сообщил директор Крымского республиканского центра медицины катастроф Сергей Астанкин, количество раненых в настоящее время увеличилось до семи человек. Двое пострадавших находятся в реанимации, три человека обратились за медпомощью в Армянске, один — в Красноперекопске. Еще одному пострадавшему рекомендовано амбулаторное лечение, сообщает RT. Все пострадавшие в момент столкновения находились в микроавтобусе. Жертвами ДТП на железнодорожном переезде стали пять человек, сообщает МВД Крыма.

ДТП произошло 8 апреля в 11:45 в Армянске на железнодорожном переезде. Электропоезд врезался в маршрутку, в которой в момент столкновения находились 13 человек.

Видео: chp_simferopol/Instagram

Наталья Володина
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