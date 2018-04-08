В Интернете опубликовано видео с места столкновения электрички и микроавтобуса в Крыму. Также появилась информация о том, что количество пострадавших в страшной аварии растет.
Как сообщил директор Крымского республиканского центра медицины катастроф Сергей Астанкин, количество раненых в настоящее время увеличилось до семи человек. Двое пострадавших находятся в реанимации, три человека обратились за медпомощью в Армянске, один — в Красноперекопске. Еще одному пострадавшему рекомендовано амбулаторное лечение, сообщает RT. Все пострадавшие в момент столкновения находились в микроавтобусе. Жертвами ДТП на железнодорожном переезде стали пять человек, сообщает МВД Крыма.
ДТП произошло 8 апреля в 11:45 в Армянске на железнодорожном переезде. Электропоезд врезался в маршрутку, в которой в момент столкновения находились 13 человек.
Видео: chp_simferopol/Instagram