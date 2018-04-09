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09 апреля 2018
08 апреля 2018
Главные новости Москвы
08:12  09 апреля 2018 1

Опубликовано видео ракетного удара по сирийской авиабазе. В результате обстрела есть жертвы

Северная корея, баллистические ракеты, ядерный взрыв, эксгибиционист, кровь на полу, взрыв, атомная бомба, ядерный взрыв
Ракетный удар прозвучал в ночь на 9 апреляФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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В Сети опубликовали видеозапись удара по военному объекту правительственных войск Сирии — авиабазе Т-4 (Тийяс) на востоке провинции Хомс. Ракетный обстрел был в ночь на понедельник, 9 апреля.

По информации сирийского национального агентства САНА, в результате атаки несколько человек погибли, еще несколько получили травмы, пишет агентство Nation News. Точное число жертв и пострадавших не сообщается. По словам военного источника агентства, сирийские ПВО сбили восемь ракет. США заявили, что не имеют отношения к удару по Сирии, передает РЕН ТВ со ссылкой на американские СМИ, которые, в свою очередь, ссылаются на представителей администрации Штатов.

Ранее «URA.RU» сообщало о ракетном ударе по авиабазе Т-4: несколько ракет типа «Томагавк» были выпущены силами коалиции, возглавляемой США. Ракеты прилетели из-за Средиземного моря через территорию Ливана, писал сайт VSE42.ru.

Видео: РЕН ТВ.

Ксения Томашова
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