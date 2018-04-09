Священник предложил прихожанке набрать уже освященную воду в церкви
В церкви поселка Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа местной жительнице отказали в освящении воды, которую она набрала из-под крана. Видео с инцидентом, произошедшем на Пасху, появилось на YouTube.
Судя по кадрам, женщина обратилась с просьбой к священнику, но он удивился и отказался проводить обряд. Священнослужитель посоветовал прихожанке вылить мутную воду из бутылки и набрать чистую, уже освященную в церкви.
Видео: пользователь Exit RR, YouTube
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге на главной водопроводной станции освятили воду. На православные праздники петербуржцам предлагалось набирать святую воду прямо из водопроводных кранов собственных квартир, передавало «Федеральное агентство новостей».