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09:59  09 апреля 2018 2

На Ямале в церкви отказались освящать воду прихожанки, набранную из-под крана. ВИДЕО

Виды ПГТ Пойковский, церковь, кресты, православие, птица на кресте
Священник предложил прихожанке набрать уже освященную воду в церквиФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В церкви поселка Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа местной жительнице отказали в освящении воды, которую она набрала из-под крана. Видео с инцидентом, произошедшем на Пасху, появилось на YouTube.

Судя по кадрам, женщина обратилась с просьбой к священнику, но он удивился и отказался проводить обряд. Священнослужитель посоветовал прихожанке вылить мутную воду из бутылки и набрать чистую, уже освященную в церкви.

Видео: пользователь Exit RR, YouTube

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге на главной водопроводной станции освятили воду. На православные праздники петербуржцам предлагалось набирать святую воду прямо из водопроводных кранов собственных квартир, передавало «Федеральное агентство новостей».

Ксения Томашова
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