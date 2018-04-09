19:14 09 апреля 2018 0

У рабочих осталось всего два месяца, чтобы придать городу достойный вид Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

До чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге осталось всего два месяца, и журналисты «URA.RU» провели масштабную ревизию всего гостевого маршрута. Мы проверили, в каком состоянии сейчас более 70 городских улиц, по которым в июне будут ездить и гулять иностранные гости уральской столицы. Часть городских артерий оказалась в надлежащем состоянии, но нашлись и проблемные участки. О них — в нашем фоторепортаже.

Гостевой маршрут — это улицы, по которым во время ЧМ-2018 в Екатеринбурге будут ездить делегации FIFA, чиновники, команды спортсменов. Перечень этих улиц был подписан сити-менеджером Екатеринбурга Александром Якобом. Перечень разделен на три части: основной маршрут, резервный и второстепенные. Еще в январе 2016 года Якоб отмечал, что на ремонт этих улиц понадобится около 2,5 млрд рублей.

Один из самых скандальных объектов в этом перечне — проспект Ленина. В 2017 году здесь с июля по конец августа меняли брусчатку. Горожане задыхались в пыли, мучились из-за пробок. А после того, как ремонт закончился, указывали, что дорога стала еще более кривой, чем раньше. После зимы недостатки уже стало видно невооруженным глазом — дорожное покрытие пошло волнами.

Новая брусчатка на Ленина не прожила и года Фото: Вениамин Фарготов © URA.RU

В админстрации города уверяют, что подрядчик — «Атомстройкомплекс» — будет переделывать плитку за свой счет Фото: Вениамин Фарготов © URA.RU

Еще один из самых проблемных участков в городе — улица Кировоградская. По ней спортсменов будут возить из центра города на спортивную площадку «СКБ-Банк Арена». Если городские власти ничего не исправят, по дороге иностранным футболистам встретятся огромные ямы с лужами, куски дорог без асфальта, сломанные дорожные знаки. При этом Кировоградская попадала в план по ремонту улиц на 2017 год.

Лужа на Кировоградской испугает своими размерами любого пешехода Фото: Вениамин Фарготов © URA.RU

На Кировоградской-Орджоникидзе пропал участок асфальта Фото: Вениамин Фарготов © URA.RU

Та же Кировоградская Фото: Вениамин Фарготов © URA.RU

После зимы на Кировоградской начали падать дорожные знаки Фото: Вениамин Фарготов © URA.RU

Похоже выглядит и Краснофлотцев. Она ведет к СОК «Калининец» Фото: Вениамин Фарготов © URA.RU

Опасность рассыпанной щебенки в том, что она может вылететь в прохожих из-под колес автомобиля (Краснофлотцев) Фото: Вениамин Фарготов © URA.RU

На Фестивальной, прямо перед школой, сломался «лежачий полицейский» Фото: Вениамин Фарготов © URA.RU

На Белинского-Энгельса произошла коммунальная авария, после которой асфальт восстановили вот такой заплатой. После зимы она начала рассыпаться Фото: Вениамин Фарготов © URA.RU

На перекрестке Московской и Попова вкопали в землю новый столб, но не полностью. У туристов на пути к Центральному стадиону будет еще одна причина вспомнить мем «И так сойдет!». Фото: Вениамин Фарготов © URA.RU

На Малышева-Луначарского неожиданно появилась брусчатка, как на Площади 1905 года. Вам решать, какая плитка выглядит ровнее Фото: Вениамин Фарготов © URA.RU

Все мы помним, как надо отвечать на вопрос, почему в городе так грязно: «Грязь у вас в душе». На фото перекресток Московской — Малышева Фото: Вениамин Фарготов © URA.RU

Трамвайные пути на Челюскинцев Фото: Вениамин Фарготов © URA.RU

Выбоины на улице Крауля Фото: Вениамин Фарготов © URA.RU

Крауля также ремонтировали в 2017 году Фото: Вениамин Фарготов © URA.RU

Бонусом мы дадим улицы, которые не входят в гостевой маршрут, но по ним часто гуляют пешеходы и ездят автомобили.

Улица Малышева по количеству выбоин даст фору любой центральной улице города Фото: Вениамин Фарготов © URA.RU

В Литературном квартале пугают своим видом пешеходные зоны Фото: Вениамин Фарготов © URA.RU

Странные метаморфозы с асфальтом на перекрестке Царской — Дзержинского Фото: Вениамин Фарготов © URA.RU

Помощник заместителя главы администрации по благоустройству Василий Амбалов в беседе с «URA.RU» сообщил, что проспект Ленина будет отремонтирован до 30 мая на средства подрядчика по гарантии. Перекресток Малышева — Восточной стоит в программе ремонта на 2019 год. По остальным улицам специалист пообещал сориентировать позднее.

«Работы по дорогам уже идут, у нас начался месячник чистоты. К концу апреля большая часть улиц будет отремонтирована, когда установятся положительные температуры. Сейчас, когда погода скачет от плюсовой к минусовой температуре, класть асфальт нельзя, только холодный асфальтобетон», — заметил Амбалов.