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09 апреля 2018
19:14  09 апреля 2018 0

Главных гостей ЧМ-2018 в Екатеринбурге прокатят по лужам и огромным ямам. ФОТОРЕПОРТАЖ с гостевого маршрута, подготовленного к мундиалю

ИННОПРОМ-2017. Первый день международной выставки. Екатеринбург, лужа, автомобиль, непогода, чм-2018, fifa world cup, чемпионат мира по футболу, fifa2018, мундиаль
У рабочих осталось всего два месяца, чтобы придать городу достойный видФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
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До чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге осталось всего два месяца, и журналисты «URA.RU» провели масштабную ревизию всего гостевого маршрута. Мы проверили, в каком состоянии сейчас более 70 городских улиц, по которым в июне будут ездить и гулять иностранные гости уральской столицы. Часть городских артерий оказалась в надлежащем состоянии, но нашлись и проблемные участки. О них — в нашем фоторепортаже.

Гостевой маршрут — это улицы, по которым во время ЧМ-2018 в Екатеринбурге будут ездить делегации FIFA, чиновники, команды спортсменов. Перечень этих улиц был подписан сити-менеджером Екатеринбурга Александром Якобом. Перечень разделен на три части: основной маршрут, резервный и второстепенные. Еще в январе 2016 года Якоб отмечал, что на ремонт этих улиц понадобится около 2,5 млрд рублей.

Один из самых скандальных объектов в этом перечне — проспект Ленина. В 2017 году здесь с июля по конец августа меняли брусчатку. Горожане задыхались в пыли, мучились из-за пробок. А после того, как ремонт закончился, указывали, что дорога стала еще более кривой, чем раньше. После зимы недостатки уже стало видно невооруженным глазом — дорожное покрытие пошло волнами.

Состояние дорог Екатеринбурга, яма на проезжей части, брусчатка, колея, перекресток ленина хохрякова
Новая брусчатка на Ленина не прожила и года
Фото: Вениамин Фарготов © URA.RU
Состояние дорог Екатеринбурга, яма на проезжей части, брусчатка, колея, перекресток ленина хохрякова
В админстрации города уверяют, что подрядчик — «Атомстройкомплекс» — будет переделывать плитку за свой счет
Фото: Вениамин Фарготов © URA.RU

Еще один из самых проблемных участков в городе — улица Кировоградская. По ней спортсменов будут возить из центра города на спортивную площадку «СКБ-Банк Арена». Если городские власти ничего не исправят, по дороге иностранным футболистам встретятся огромные ямы с лужами, куски дорог без асфальта, сломанные дорожные знаки. При этом Кировоградская попадала в план по ремонту улиц на 2017 год.

Состояние дорог Екатеринбурга, улица кировоградская, перекресток кировоградская стахановская
Лужа на Кировоградской испугает своими размерами любого пешехода
Фото: Вениамин Фарготов © URA.RU
Состояние дорог Екатеринбурга, улица кировоградская, разбитая дорога, перекресток кировоградская орджоникидзе
На Кировоградской-Орджоникидзе пропал участок асфальта
Фото: Вениамин Фарготов © URA.RU
Состояние дорог Екатеринбурга, улица кировоградская, разбитая дорога, перекресток кировоградская орджоникидзе
Та же Кировоградская
Фото: Вениамин Фарготов © URA.RU
Состояние дорог Екатеринбурга, дорожный знак, перекресток кировоградская 40летия октября
После зимы на Кировоградской начали падать дорожные знаки
Фото: Вениамин Фарготов © URA.RU
Состояние дорог Екатеринбурга, тротуар, лужа, пешеходная зона, слякоть, тротуар в воде, улица краснофлотцев
Похоже выглядит и Краснофлотцев. Она ведет к СОК «Калининец»
Фото: Вениамин Фарготов © URA.RU
Состояние дорог Екатеринбурга, улица краснофлотцев, перекресток краснофлотцев шефская
Опасность рассыпанной щебенки в том, что она может вылететь в прохожих из-под колес автомобиля (Краснофлотцев)
Фото: Вениамин Фарготов © URA.RU
Состояние дорог Екатеринбурга, знак, лежачий полицейский, улица фестивальная
На Фестивальной, прямо перед школой, сломался «лежачий полицейский»
Фото: Вениамин Фарготов © URA.RU
Состояние дорог Екатеринбурга, заплатка на асфальте, перекресток белинского энгельса
На Белинского-Энгельса произошла коммунальная авария, после которой асфальт восстановили вот такой заплатой. После зимы она начала рассыпаться
Фото: Вениамин Фарготов © URA.RU
Состояние дорог Екатеринбурга, яма, столб, плохой ремонт, перекресток московская попова, халтура
На перекрестке Московской и Попова вкопали в землю новый столб, но не полностью. У туристов на пути к Центральному стадиону будет еще одна причина вспомнить мем «И так сойдет!».
Фото: Вениамин Фарготов © URA.RU
Состояние дорог Екатеринбурга, брусчатка, перекресток малышева луначарского
На Малышева-Луначарского неожиданно появилась брусчатка, как на Площади 1905 года. Вам решать, какая плитка выглядит ровнее
Фото: Вениамин Фарготов © URA.RU
Состояние дорог Екатеринбурга, газон, колея, грязь на тротуаре
Все мы помним, как надо отвечать на вопрос, почему в городе так грязно: «Грязь у вас в душе». На фото перекресток Московской — Малышева
Фото: Вениамин Фарготов © URA.RU
Состояние дорог Екатеринбурга, лужа, трамвайные пути, улица челюскинцев
Трамвайные пути на Челюскинцев
Фото: Вениамин Фарготов © URA.RU
Состояние дорог Екатеринбурга, ямы на проезжей части, ямы на дороге, плохой асфальт, улица крауля
Выбоины на улице Крауля
Фото: Вениамин Фарготов © URA.RU
Состояние дорог Екатеринбурга, проезжая часть, ремонт дороги, улица крауля
Крауля также ремонтировали в 2017 году
Фото: Вениамин Фарготов © URA.RU

Бонусом мы дадим улицы, которые не входят в гостевой маршрут, но по ним часто гуляют пешеходы и ездят автомобили.

Состояние дорог Екатеринбурга, ямы на дороге, плохая дорога
Улица Малышева по количеству выбоин даст фору любой центральной улице города
Фото: Вениамин Фарготов © URA.RU
Состояние дорог Екатеринбурга, тротуар, пешеходная зона, литературный квартал
В Литературном квартале пугают своим видом пешеходные зоны
Фото: Вениамин Фарготов © URA.RU
Состояние дорог Екатеринбурга, яма, колдобины, плохая дорога, асфальт поврежден, дорога провалилась, перекресток царская дзержинского
Странные метаморфозы с асфальтом на перекрестке Царской — Дзержинского
Фото: Вениамин Фарготов © URA.RU

Помощник заместителя главы администрации по благоустройству Василий Амбалов в беседе с «URA.RU» сообщил, что проспект Ленина будет отремонтирован до 30 мая на средства подрядчика по гарантии. Перекресток Малышева — Восточной стоит в программе ремонта на 2019 год. По остальным улицам специалист пообещал сориентировать позднее.

«Работы по дорогам уже идут, у нас начался месячник чистоты. К концу апреля большая часть улиц будет отремонтирована, когда установятся положительные температуры. Сейчас, когда погода скачет от плюсовой к минусовой температуре, класть асфальт нельзя, только холодный асфальтобетон», — заметил Амбалов.

Сергей Дианов
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