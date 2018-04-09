До чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге осталось всего два месяца, и журналисты «URA.RU» провели масштабную ревизию всего гостевого маршрута. Мы проверили, в каком состоянии сейчас более 70 городских улиц, по которым в июне будут ездить и гулять иностранные гости уральской столицы. Часть городских артерий оказалась в надлежащем состоянии, но нашлись и проблемные участки. О них — в нашем фоторепортаже.
Гостевой маршрут — это улицы, по которым во время ЧМ-2018 в Екатеринбурге будут ездить делегации FIFA, чиновники, команды спортсменов. Перечень этих улиц был подписан сити-менеджером Екатеринбурга Александром Якобом. Перечень разделен на три части: основной маршрут, резервный и второстепенные. Еще в январе 2016 года Якоб отмечал, что на ремонт этих улиц понадобится около 2,5 млрд рублей.
Один из самых скандальных объектов в этом перечне — проспект Ленина. В 2017 году здесь с июля по конец августа меняли брусчатку. Горожане задыхались в пыли, мучились из-за пробок. А после того, как ремонт закончился, указывали, что дорога стала еще более кривой, чем раньше. После зимы недостатки уже стало видно невооруженным глазом — дорожное покрытие пошло волнами.
Еще один из самых проблемных участков в городе — улица Кировоградская. По ней спортсменов будут возить из центра города на спортивную площадку «СКБ-Банк Арена». Если городские власти ничего не исправят, по дороге иностранным футболистам встретятся огромные ямы с лужами, куски дорог без асфальта, сломанные дорожные знаки. При этом Кировоградская попадала в план по ремонту улиц на 2017 год.
Бонусом мы дадим улицы, которые не входят в гостевой маршрут, но по ним часто гуляют пешеходы и ездят автомобили.
Помощник заместителя главы администрации по благоустройству Василий Амбалов в беседе с «URA.RU» сообщил, что проспект Ленина будет отремонтирован до 30 мая на средства подрядчика по гарантии. Перекресток Малышева — Восточной стоит в программе ремонта на 2019 год. По остальным улицам специалист пообещал сориентировать позднее.
«Работы по дорогам уже идут, у нас начался месячник чистоты. К концу апреля большая часть улиц будет отремонтирована, когда установятся положительные температуры. Сейчас, когда погода скачет от плюсовой к минусовой температуре, класть асфальт нельзя, только холодный асфальтобетон», — заметил Амбалов.