20:16 09 апреля 2018 0

Девушка хотела положить на место трагедии цветы Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

‍Юлия Синицына — дочь женщины, погибшей в авиакатастрофе с Ан-148 в Подмосковье, сделала ужасные находки на месте падения самолета. Девушка пожаловалась президенту России. Об этом она рассказала в видеобращении на YouTube.

Юлия в ролике отметила, что 6 апреля поехала на место гибели ее матери, чтобы возложить цветы. Когда девушка шла по полю, она увидела разбросанные по земле части самолета, вещи погибших пассажиров и фрагменты человеческих тел. Территория была общедоступна, место не охранялось полицией. Как рассказала дочь погибшей, она срочно сообщила об этом по телефону региональным властям, а также в МЧС и Следственный комитет России. Спустя два с половиной часа приехали районные власти и полиция. «Это не по-человечески, это антисанитария», — заявила им девушка. Поисковые работы ей пообещали начать 9 апреля.

«Я пришла в себя только сегодня. Я снова поеду туда. Это бесчеловечно по отношению к тем, кто погиб, и к их близким. Что касается закона, это большой вопрос», — отметила Юлия, обращаясь за помощью ко всем органам власти. В комментариях пользователи поддержали возмущение девушки. «Вопиющее безразличие… В это невозможно поверить!.. Это же кощунство — за это статья есть… Какой ужас. Какой бардак», — написали они. Как сообщало «URA.RU», 9 апреля родственники жертв авиакатастрофы с Ан-148 потребовали отдать им останки близких, чтобы захоронить их. По мнению семей погибших, поскольку с момента авиакатастрофы в Подмосковье прошло почти два месяца, все экспертизы уже должны были быть проведены.

Напомним, самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился в Подмосковье 11 февраля. Трагедия произошла спустя шесть минут после вылета из Домодедово. На борту находился 71 человек, никто не выжил. В СКР пояснили, что взрыв произошел после столкновения с землей, уточняет РАПСИ.