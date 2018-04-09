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09 апреля 2018
Главные новости Москвы
23:58  09 апреля 2018 0

Трамп допустил военную операцию в Сирии из-за химатаки

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Вашингтон готовится применить военные меры против Дамаска из-за сообщений о применении химоружия в сирийской ДумеФото: depositphotos.com © URA.RU

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что в течение двух дней намерен принять решение об ответных мерах Вашингтона на предполагаемую химическую атаку на сирийский город Дума, не исключив удара по Сирии.

Глава США подчеркнул, что страна не может допустить таких зверств. Он также предложил президенту России Владимиру Путину «разделить ответственность». Американские власти подозревают режим президента Сирии Башара Асада в применении химического оружия.

Сейчас Трамп обсуждает ответные меры с американскими военными. Он пообещал выяснить, кто стоит за нападением на Думу, «будь то Россия, правительство президента Сирии Башара Асада, Иран, или все они вместе», передает «Федеральное агентство новостей».

Ранее, министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что американская сторона не исключает применение силы против Сирии после сообщений о якобы использовании химического оружия Дамаском, напоминает RT. Также глава Пентагона отметил, что в первую очередь Вашингтон должен разобраться, почему химоружие все еще используется, когда Россия была гарантом его ликвидации.

Минобороны РФ при этом уже опровергло слухи о якобы имевшей место быть химатаке, однако Белый дом уже планирует обсудить новые санкции против России.

Александр Черноскутов
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