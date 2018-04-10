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10 апреля 2018
09 апреля 2018
Главные новости Москвы
01:07  10 апреля 2018 0

Небензя устроил разнос на заседании Совбеза ООН по Сирии. «Россия к вам в друзья не набивается»

Василий Небензя обвинил страны Запада в клевете и шантажеФото: сайт Представительства России при ООН

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя обвинил страны Запада в открытой конфронтации с Россией, которой не было даже во время «холодной войны», а также в инвестировании террористов на Ближнем Востоке. Об этом он заявил на экстренном заседании Совета Безопасности в связи с предполагаемой химатакой в Сирии.

По словам политика, руководство США, Великобритании и Франции без оснований и не задумываясь о последствиях «ведет конфронтационную линию по отношению к России и подталкивает к этому других». При этом перечисленные страны используют «широкий арсенал методов», включая клевету, оскорбления, воинственную риторику, шантаж, санкции и угрозы применить силу против суверенного государства.

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«Беспардонно грозят России. Тон, в котором это делается, перешел границы допустимого. Даже во времена „холодной войны“ такого хамства по отношению к моей стране ваши предшественники себе не позволяли», — приводит РИА «Новости» слова Небензи, который также добавил, что отсутствие у этих стран «внятной стратегии по любому вопросу» вызывает недоумение не только у России, но и большинства представителей других стран. Однако они не решаются открыто задавать вопросы.

Политику по отношению к РФ Небензя объяснил тем, что Запад финансировал террористов и экстремистов, после чего якобы отправлял их в Сирию для «смены законного правительства», однако успешная борьба России с «темными силами» в этой стране «вызывает истерику» у тех, кто инвестировал политический и материальный капитал.

В ответ на заявление постпреда США при ООН Никки Хейли о том, что РФ никогда не будет другом Соединенных Штатов, Небензя подчеркнул, что Москва и не набивается в друзья и ждет от Вашингтона только конструктивного диалога.

«Мы к вам в друзья не набиваемся. Мы от вас хотим-то всего ничего — нормальных цивилизованных отношений, в которых вы нам высокомерно отказываете, пренебрегая элементарными приличиями. Впрочем, вы заблуждаетесь, что у вас есть друзья. У вас в так называемых друзьях только те, кто не может вам сказать „нет“», — заявил постпред РФ.

Ранее, напомним, девять стран заявили о необходимости в срочном порядке созвать заседание Совбеза по предполагаемой химической атаке в Сирии. Российские власти в ответ предложили провести заседание по теме «Угрозы миру и безопасности».

Сергей Демин
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