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10 апреля 2018
09 апреля 2018
06:54  10 апреля 2018 0

Экранизация романа уральского писателя второй раз получит господдержку

Встреча с писателем Алексеем Ивановым в Ельцин Центре. Екатеринбург, иванов алексей
«Тобол» Алексея Иванова уже получал государственную поддержку в 2016 годуФото: Анна Майорова © URA.RU

Попечительский совет Фонда кино выделит государственную поддержку на безвозвратной основе картине «Тобол» по произведению уральского писателя Алексея Иванова. Об этом сообщается на сайте организации.

Примечательно, что «Тобол» уже получал господдержку два года назад. Съемки проекта уже закончились, но деньги понадобились на монтаж, звук и другую техническую работу. К тому же, чтобы завершить съемочный процесс, продюсер Олег Урушев специально взял кредит.

Помимо «Тобола», Фонд кино отобрал еще 16 кинопроектов, которые получат господдержку. Среди них: фильм-катастрофа «Огонь» Никиты Михалкова, картина о советском путешественнике Федоре Конюхове «Повелитель ветра», который будет снимать Федор Бондарчук, «Мастер и Маргарита» Николая Лебедева, а также продолжение «Елок» Жоры Крыжовникова и другие российские киноленты.

Александр Черноскутов
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