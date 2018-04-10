В Тобольске женщина пожаловалась на работу «скорой», которая лечит все одной таблеткой

13:40 10 апреля 2018 0

Женщине с температурой 40 градусов дали только таблетку анальгина Фото: группа «[ТТ] Типичный Тобольск! [official page]», «ВКонтакте»

Жительница Тобольска Тюменской области вызвала скорую помощь после того, как ночью у нее поднялась высокая температура. Врачи дали ей таблетку анальгина и уехали, не оставив никакого рецепта, на что она пожаловалась в группе «Типичный Тобольск» во «ВКонтакте».

«Заболела. Ночью температура 40. Вызвала скорую, приехали и оказали помощь… Ни укола, ни рецепта. Жить в нашем государстве можно, конечно, а вот болеть — уже страшно. Или это только Тобольск стал так отличаться от других городов России?» — написала женщина. В комментариях пользователи поддержали местную жительницу и посетовали на работников «скорой». «Меня скорая бросила у подъезда с ребенком двухлетним, у которого было 39,6 и не сбивалось. Что про взрослых говорить тогда?.. Надо было вцепиться в них и не отпускать, пока укол не поставят… Ладно хоть таблетку дали, а не в морг увезли. Наши медики могут и такое сделать. Мало сейчас специалистов в городе осталось», — высказались подписчики.

Пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина рассказала «URA.RU», что медики скорой помощи оказали женщине всю необходимую помощь. Чтобы назначили лечение, по ее словам, нужно обратиться в поликлинику или вызвать врача на дом. Если на дворе ночь — сбить температуру и ждать утра. «Если имеются претензии, их можно направить главному врачу областной больницы №3 Тобольска», — пояснил пресс-секретарь.

Ранее «URA.RU» сообщало о случае, когда к мужчине с высокой температурой и затрудненным дыханием оказались ехать врачи «скорой». Медики посоветовали ему принять жаропонижающее и вызвать врача, однако мужчина скончался.

В феврале этого года Минздрав РФ внес изменения в порядок оказания скорой медицинской помощи. Как пишет argumenti.ru, медики должны будут «оказывать медпомощь в соответствии с порядками оказания медпомощи по отдельным ее видам, профилям, заболеваниям или состояниям (группам заболеваний или состояний)». Изменения вступят в силу с 1 октября.