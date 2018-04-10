Курс евро впервые за два года превысил 78 рублей

Курс евро на «Московской бирже» превысил 78 рублей. В последний раз показатель доходил до такой отметки весной 2016 года. Доллар на торгах утром во вторник, 10 апреля, превысил 61 рубль впервые с начала 2017 года.
Рост курса европейской валюты появился на фоне новых санкций США, введенных против российских бизнесменов и компаний, пишет «Национальная служба новостей». Уже накануне, 9 апреля, российский рубль показал резкое падение по отношению к евро и доллару. Евро в понедельник, 9 апреля, сумел подняться выше отметки 74 рубля. Тогда аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов заявил, что «время стратегической покупки доллара против рубля еще не пришло», эксперты не советовали закупаться иностранными валютами. В разговоре с «URA.RU» аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин сделал прогноз, что ни рост цен на нефть, ни иные факторы не смогут привести к существенному укреплению рубля.
При этом по информации экспертов «Утро.ру», дальнейшее обесценивание рубля также не должно произойти. После такого сильного обвала на валютном рынке должно наступить затишье. В качестве еще одной причины, помимо санкций, назвали обещание премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о поддержке компаниям, попавшим под санкции, после чего акции перестали дешеветь.