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10 апреля 2018
13:20  10 апреля 2018 0

Курс евро впервые за два года превысил 78 рублей

Банки Екатеринбурга. Обмен валют, евро, обмен валют
Курс евро побил двухлетний рекордФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Доллары и евро «бьют» по рублю
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Курс евро на «Московской бирже» превысил 78 рублей. В последний раз показатель доходил до такой отметки весной 2016 года. Доллар на торгах утром во вторник, 10 апреля, превысил 61 рубль впервые с начала 2017 года.

Рост курса европейской валюты появился на фоне новых санкций США, введенных против российских бизнесменов и компаний, пишет «Национальная служба новостей». Уже накануне, 9 апреля, российский рубль показал резкое падение по отношению к евро и доллару. Евро в понедельник, 9 апреля, сумел подняться выше отметки 74 рубля. Тогда аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов заявил, что «время стратегической покупки доллара против рубля еще не пришло», эксперты не советовали закупаться иностранными валютами. В разговоре с «URA.RU» аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин сделал прогноз, что ни рост цен на нефть, ни иные факторы не смогут привести к существенному укреплению рубля.

При этом по информации экспертов «Утро.ру», дальнейшее обесценивание рубля также не должно произойти. После такого сильного обвала на валютном рынке должно наступить затишье. В качестве еще одной причины, помимо санкций, назвали обещание премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о поддержке компаниям, попавшим под санкции, после чего акции перестали дешеветь.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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