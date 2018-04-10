Уральский исследователь выяснил, что Скрипаля отравила любовница. ФОТО, ВИДЕО

16:05 10 апреля 2018 0

Дегтерев считает, что рядом со Скрипалем — не его дочь Фото: скриншот видео

Исследователь из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев выдвинул новую версию отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Изучив видеозапись, сделанную в переходе британского торгового центра, он предположил, что рядом со Скрипалем был совсем другой человек.

По мнению Дегтерева, женщина рядом с экс-полковником ГРУ выглядит намного старше Юлии Скрипаль — на вид ей от 50 до 60 лет. «У неё волосы стального цвета (видимо, седые). Крупное лицо. На видео оно слегка смазанное из-за того, что на ней надета вуаль. Довольно редкая одежда в России, но весьма часто встречаемая в Англии. Женщина довольно коротко подстрижена», — отмечает исследователь. При этом в левой руке она держит некий пакет. По словам Дегтерева, Сергея Скрипаля на видео узнать намного проще, сравнив с его фотографиями.

Именно эту неопознанную женщину исследователь подозревает в отравлении экс-полковника ГРУ. «Сергея Скрипаля могла отравить любовница. Ревность, злость и другие факторы могли сыграть очень важную роль в этой трагедии. Тем более, что сама любовница могла быть одновременно связной. К примеру, доставлять бывшему офицеру ГРУ образцы химического оружия, которые тот удачно и выгодно продавал террористам», — развивает свою мысль Валентин Дегтерев.

При этом уральский радиолюбитель отказывается верить в правдивость информации о том, что Сергей Скрипаль и его дочь быстро идут на поправку после инцидента в Солсбери. «Я не верю в то, что они выжили. Даже эта история с Юлией и её „чудесным“ исцелением напоминает низкопробный блеф. Скорее всего они оба давно уже кремированы», — заключает Дегтерев.

По мнению Дегтерева, Скрипаля не так трудно опознать на видеозаписи Фото: Валентин Дегтерев