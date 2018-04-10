Капитана крымского судна, задержанного Украиной, выпустили из СИЗО

Капитана крымского рыболовецкого судна «Норд» Владимира Горбенко выпустили из следственного изолятора в Херсоне. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры автономной республики Крым (входит в состав Генпрокуратуры Украины) Татьяна Тихончик.
«Как мне только что сообщили, он вышел», — цитирует RNS Тихончик. Несмотря на это, по ее словам, Горбенко должен прийти в управление Службы безопасности Украины на допрос в целях проведения следственных мероприятий.
Адвокат капитана Горбенко Дмитрий Щербина рассказал, что покинув СИЗО, его подзащитный отправился в больницу. Моряку угрожает инфаркт или инсульт. «Сохраняется, как нам сказали врачи херсонские, риск развития инфаркта или инсульта. Надо срочно доставать и проводить глубокое обследование. Надо, чтобы человек сделал УЗИ, МРТ головного мозга и прочее», — передает «Ридус» слова защитника. Жена капитана подтвердила, что он имеет проблемы со здоровьем, указав, что это наследственное.
Напомним, 25 марта украинские пограничники задержали российское судно «Норд». На борту находись десять граждан России. Позже судно арестовали по решению суда. Управление ФСБ по Крыму возбудило уголовное дело по статье 211 УК РФ («Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава»). Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская обратилась в Генпрокуратуру и ФСБ России с просьбой инициировать уголовное дело о захвате заложников украинскими пограничниками, задержавшими крымское судно «Норд».