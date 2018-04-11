Известный уральский хоккеист купил олимпийский BMW

04:40 11 апреля 2018 0

Спортсмен пообещал, что вырученные с продажи деньги потратит на благотворительность Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Нападающий петербургского СКА и сборной России по хоккею Илья Ковальчук продал автомобиль BMW X5, подаренный за золотую медаль на Олимпиаде в Пхенчхане, известному уральскому хоккеисту Артемию Панарину.

«Я сразу же понял, что забираю эту машину. Потому что у меня уже были отведенные деньги на помощь детям. Но я не знал, куда их применить», — рассказал «Советскому спорту» Панарин. По его словам, ему не хотелось связываться с какими-то «непонятными организациями» и рисковать честно заработанными деньгами. Ковальчуку, который обещал потратить деньги с продажи авто на благотворительность, он доверяет, поэтому готов был купить машину даже за 9 млн рублей.

Ранее Ковальчук выставил на продажу свой олимпийский BMW X5 за 7,1 миллиона рублей. И, несмотря на то, что это значительно выше реальной стоимости авто, ему удалось найти покупателя всего за два часа. Об этом он сообщал на своей странице в Instagram.

Воспитанник челябинского СДЮШОР «Трактор» Артемий Панарин, напомним, с 2015 года играет в Национальной хоккейной лиге. В 2017-м Панарин стал звездой дня в НХЛ, повторив уникальный рекорд.