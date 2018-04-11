Небензя заявил о начале «очень печальных и тяжелых событий» в мире из-за США

05:16 11 апреля 2018 0

Ситуация в Сирии может привести мир к печальным событиям, считает Василий Небензя Фото: depositphotos.com © URA.RU

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил власти США в нежелании найти истину при расследовании событий в сирийском городе Дума. Вместо этого они, по его словам, озвучивают угрозы, которые грозят миру тяжелыми последствиями.

«Те угрозы, которые вы сейчас произносите в отношении Сирии, должны нас всех чрезвычайно беспокоить, потому что мы можем стоять на пороге очень и очень печальных и тяжелых событий. Я еще раз просил бы вас: воздержитесь от тех планов, которые вы, возможно, вынашиваете по Сирии», — приводит РИА «Новости» комментарий политика после заседания Совета безопасности ООН.

На нем, как напоминает Nation News, были отклонены два российских проекта резолюций, касающихся расследования возможного применения химического оружия в Думе. Ответственность за это Запад возложил на Россию, Иран и силы Башара Асада, после чего президент США Дональд Трамп допустил военную операцию в Сирии.