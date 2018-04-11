{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Белый дом, ожидая отставки, завис в «Одноклассниках». Дворкович собрал вещи. Уралец перевелся в правительство РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 62,37
Динамика за 2 недели
Евро 76,85
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
11 апреля 2018
10 апреля 2018
08:20  11 апреля 2018 0

Великобритания отказалась бомбить Сирию вместе с США

Граненый стакан, мороз, холод на улице, термометр, автомобильный аккумулятор, лондон, англия, великобритания, биг бен, big ben
Тереза Мэй требует доказательств применения химоружия в сирийском ДумеФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
все новости сюжета

Глава правительства Великобритании Тереза Мэй отказала президенту США Дональду Трампу в проведении совместной операции в Сирии. Лидер Соединенных Штатов предлагал нанести удар по войскам действующего сирийского президента Башара Асада.

В ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Лондон не намерен участвовать в атаке на Сирию без железных доказательств применения химического оружия в сирийском Думе, передает RT со ссылкой на британскую газету The Times. Издание отмечает, что одной из причин отказа британской стороны могло стать то, что в ближайшее время в Сирию прибудут эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) для установления обстоятельств произошедшего.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил власти США в нежелании найти истину при расследовании событий в сирийском городе Дума. Вместо этого озвучиваются угрозы, которые грозят миру тяжелыми последствиями.

Павел Маркуш
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров