Великобритания отказалась бомбить Сирию вместе с США

08:20 11 апреля 2018 0

Тереза Мэй требует доказательств применения химоружия в сирийском Думе Фото: depositphotos.com © URA.RU

Глава правительства Великобритании Тереза Мэй отказала президенту США Дональду Трампу в проведении совместной операции в Сирии. Лидер Соединенных Штатов предлагал нанести удар по войскам действующего сирийского президента Башара Асада.

В ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Лондон не намерен участвовать в атаке на Сирию без железных доказательств применения химического оружия в сирийском Думе, передает RT со ссылкой на британскую газету The Times. Издание отмечает, что одной из причин отказа британской стороны могло стать то, что в ближайшее время в Сирию прибудут эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) для установления обстоятельств произошедшего.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил власти США в нежелании найти истину при расследовании событий в сирийском городе Дума. Вместо этого озвучиваются угрозы, которые грозят миру тяжелыми последствиями.