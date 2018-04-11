Предприятия, входящие в структуру «Русала», рассылают партнерам уведомления о прекращении сотрудничества. В одном из писем, которым с «URA.RU» поделился знакомый предприниматель, сроки возобновления партнерства обозначены крайне расплывчато.
«В связи с форс-мажорными изменениями внешней экономической конъюнктуры прошу с [число]. приостановить все работы по изготовлению/поставке оборудования в рамках договора, заключенного между [подразделение] АО „РУСАЛ“ и [название компании]. О возобновлении работ или других решениях относительно указанного договора, сообщим дополнительно в ближайшее время», — говорится в тексте, подписанном руководителем подразделения.
Официальный представитель «Русала» на Урале Роман Лукичев лаконично пояснил: «Компания анализирует сложившуюся ситуацию и влияние наложенных санкций на свою деятельность. Предприятия компании работают в штатном режиме».
«Русал» — крупнейший в мире производитель алюминия. В понедельник, 9 апреля, компания официально заявила, что введенные в пятницу, 6 апреля, Минфином США санкции против нее могут привести к техническому дефолту. После этого акции холдинга рухнули более чем на 49%. В Свердловской области у «Русала» шесть предприятий на которых трудятся более 13 тысяч человек. Эксперты считают, что, если ситуация не наладится, на заводах начнутся массовые увольнения и сокращения зарплат.