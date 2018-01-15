{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Назовут его в честь двух святых
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,36
Динамика за 2 недели
Евро 68,82
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
15 января 2018
14 января 2018
13 января 2018
12 января 2018
11 января 2018
14:25  15 января 2018 3

В ямальском городе подал в отставку еще один руководитель-«тяжеловес»

Александр Боткачик простился с коллективом Ноябрьской городской администрацииФото: Администрация Ноябрьска

Еще одна ожидаемая отставка в муниципалитетах ЯНАО произойдет завтра, 16 января. Как стало известно «URA.RU», первый заместитель главы Ноябрьска Александр Боткачик написал заявление об уходе. В пресс-центре городской администрации Ноябрьска официально подтвердили, что у него сегодня последний рабочий день. При этом не преминув подчеркнуть, что Боткачик принял решение об уходе со службы самостоятельно и связано оно с выходом на пенсию.

Напомним: 6 декабря 2017 года заместитель губернатора ЯНАО Сергей Карасев во время совещания-видеоконференции с чиновниками муниципалитетов Ямала поставил вопрос о несоответствии Александра Боткачика занимаемой должности из-за нарушения исполнения краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

За последние месяцы это второе увольнение заместителей главы муниципалитета Алексея Романова. В конце ноября 2017 года подал в отставку заместитель по экономическому развитию и инвестициям главы Ноябрьска Сергей Бездомников. Уже 23 ноября депутаты городского собрания избрали его председателем счетной палаты Ноябрьска.

Также сегодня, 15 января, также стало известно об отставке Сергея Мирончука — заместителя по строительству и архитектуре главы города Губкинский, — после жалобы губернатору на обещанный, но не построенный детсад. Ряд кадровых перестановок планируются и в Тазовском районе. Наблюдатели связывают эти отставки с выполнением обещаний главы ЯНАО Дмитрием Кобылкиным жителям округа на «прямой линии» 19 декабря.

Сергей Мороз
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров