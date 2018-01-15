Еще одна ожидаемая отставка в муниципалитетах ЯНАО произойдет завтра, 16 января. Как стало известно «URA.RU», первый заместитель главы Ноябрьска Александр Боткачик написал заявление об уходе. В пресс-центре городской администрации Ноябрьска официально подтвердили, что у него сегодня последний рабочий день. При этом не преминув подчеркнуть, что Боткачик принял решение об уходе со службы самостоятельно и связано оно с выходом на пенсию.
Напомним: 6 декабря 2017 года заместитель губернатора ЯНАО Сергей Карасев во время совещания-видеоконференции с чиновниками муниципалитетов Ямала поставил вопрос о несоответствии Александра Боткачика занимаемой должности из-за нарушения исполнения краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
За последние месяцы это второе увольнение заместителей главы муниципалитета Алексея Романова. В конце ноября 2017 года подал в отставку заместитель по экономическому развитию и инвестициям главы Ноябрьска Сергей Бездомников. Уже 23 ноября депутаты городского собрания избрали его председателем счетной палаты Ноябрьска.
Также сегодня, 15 января, также стало известно об отставке Сергея Мирончука — заместителя по строительству и архитектуре главы города Губкинский, — после жалобы губернатору на обещанный, но не построенный детсад. Ряд кадровых перестановок планируются и в Тазовском районе. Наблюдатели связывают эти отставки с выполнением обещаний главы ЯНАО Дмитрием Кобылкиным жителям округа на «прямой линии» 19 декабря.