Челябинских детей увезли в больницу с линейки, потому что в школе невозможно дышать

Специалисты управления Роспотребнадзора по Челябинской области закончили изучение проб воды и воздуха из челябинской школы, где на прошлой неделе во время линейки дети падали в обморок. Опасных веществ не обнаружено, но к самому помещению появились вопросы.
После выявления случая массового недомогания учащихся школы поселка Арсинский Нагайбакского района Челябинской области у всех заболевших были взяты анализы. Также эксперты Роспотребнадзора дважды проверили воду и воздух в учебном заведении на наличие любых возможных вредных веществ. По итогам исследований ничего опасного обнаружено не было, сообщает пресс-служба ведомства.
По заключению специалистов, проблема, вероятно, заключается в самом помещении, где находились школьники. «По оценке специалистов Управления Роспотребнадзора по Челябинской области, произошедшая чрезвычайная ситуация в МОУ „Арсинская СОШ“, скорее всего, связана с отсутствием системы вентиляции и нарушением режима проветривания в школе, а также проведением общешкольной линейки (с присутствием большого количества детей в помещении, не предназначенном для проведения подобных мероприятий)», — гласит заключение Роспотребнадзора.
По итогам проверки в отношении руководства школы возбуждено административное дело. Кроме того, выдано предписание об устранении нарушений, сообщает ведомство.
Инцидент с массовым недомоганием арсинских школьников произошел 6 апреля. Во время проходившей в спортзале линейки, посвященной Всемирному дню здоровья, трое учащихся упали в обморок. Следом еще 13 детей пожаловались на недомогание, о плохом самочувствии заявили и трое педагогов. Все они были госпитализированы. В настоящее время все пострадавшие выписаны из больницы, врачи уверены, что их здоровье вне опасности. Сама школа временно была переведена на дистанционное обучение.
Накануне также стало известно, что в одной из школ Екатеринбурга из-за неработающей вентиляции сокращают уроки. Дети физически не могут долго находиться в кабинетах.