Челябинским школьникам, которых увезли с линейки в больницу, поставили диагноз

Сотрудники Роспотребнадзора по Челябинской области пытаются установить причину массового отравления в школе села Арсинского в Нагайбакском районе Челябинской области. Сделано множество анализов, но результата до сих пор нет. Нескольким школьникам поставили диагнозы, однако с отравлением они не связаны. Причину же отравления в Роспотребнадзоре установить пока не могут.
Эксперты проверили пищеблок школы, но там нарушений не нашли. Вода в школе также оказалась в норме. «Исследованы пробы воздуха в подвале, коридоре, кабинетах на показатели: оксид азота, диоксид азота, фенол, формальдегид, взвешенные вещества, СО, диоксид серы, марганец, свинец, медь, бензол, углеводороды, стирол, ксилол, толуол, ацетальдегид (всего на 29 химических соединений) — превышений гигиенических нормативов не установлено», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе Роспотребнадзора по Челябинской области. Четверым школьникам поставили диагноз «ОРВИ, фарингит». Двое детей по-прежнему лежат в больнице.
Школа временно закрыта и начнет работать только после того, как эксперты убедятся, что в ней отсутствует источник какой-либо инфекции. Сотрудники Роспотребнадзора собираются сделать повторные анализы воздуха.
Ранее «URA.RU» сообщало о том, что в школе во время линейки, посвященной Всемирному дню здоровья, один за другим стали падать в обморок дети. В результате медицинская помощь потребовалась пятнадцати школьникам и трем учителям. Симптомы у всех были одинаковые: тошнота, головокружение, першение в горле, температура и слезотечение. Почти всех из больницы отправили лечиться амбулаторно.