11:13 09 апреля 2018 1

Детям и взрослым стало плохо на линейке, посвященной Дню здоровья Фото: Кондрат Александров © URA.RU

Массовое отравление детей произошло в школе поселка Арсинский Нагайбакского района Челябинской области. По словам очевидцев, прямо на линейке, посвященной Всемирному дню здоровья, один за другим стали падать в обморок дети. В общей сложности плохо себя почувствовали 13 школьников в возрасте 7-15 лет и два педагога. Всех отвезли в больницу.

«По данному факту следственными органами СК возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей „халатность“. Девять детей из больницы выписаны, еще четверо пока остаются под наблюдением врачей из-за подозрения на простуду», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе СКР по Челябинской области.

Специалисты взяли пробы воды и воздуха, так как было подозрение на выброс метана в подвале школы. Пробы воздуха оказались чистыми, результаты исследования воды станут известны 11 апреля. Связаться с пресс-секретарем главы Нагайбакского района «URA.RU» не удалось, так как специалист не берет трубку.