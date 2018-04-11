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11 апреля 2018
18:04  11 апреля 2018 1

Дебоширу, угрожавшему расстрелять пассажиров рейса Екатеринбург—Анталья, грозит пять лет колонии

Исправительно-трудовая колония № 6 (съемка 2013г). Курганская обл.Иковка., тюрьма, решетка, итк, исправительно-трудовая колония
Хулигану грозит тюрьмаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Авиакомпания «Россия» передала материалы по делу о дебошире, угрожавшем взорвать самолет и расстрелять пассажиров, в правоохранительные органы. Об этом сообщили представители авиаперевозчика.

Инцидент произошел 27 марта на самолете, летевшем из Екатеринбурга в Анталью. При посадке в аэропорту Турции пассажир Сергей Азаров повел себя неадекватно: начал материться, драться, угрожал взорвать самолет и расстрелять находящихся там людей. Один из членов экипажа, попытавшийся угомонить буйного клиента авиакомпании, получил травму.

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В соцсетях осудили дебошира из Екатеринбурга, грозившего взорвать самолет. «В психушку его!» ВИДЕО

По прибытии в Анталью члены экипажа составили заявление на дебошира Азарова и передали его местной полиции. Сотрудники авиакомпании обратились и в российские правоохранительные органы с требованием возбудить уголовное дело по статье «Хулиганство». В авиакомпании напомнили, что по инициативе Группы «Аэрофлот» (куда входит «Россия») был принят закон, предусматривающий уголовную ответственность для авиадебоширов. Кроме того, с июня 2018 года авиаперевозчики получат право вносить нарушителей в «черные списки».

Видео инцидента в самолете ранее появилось на YouTube.В соцсетях негативно отреагировали на выходку пассажира. Они посоветовали «посадить в психушку» буйного пассажира и выписать ему крупный штраф.

Как сообщало «URA.RU», в Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ по факту дебоша на борту рейса FV-5865 началась доследственаая проверка. Статья «Хулиганство» предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы.

Наталья Михалева
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