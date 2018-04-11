18:09 11 апреля 2018 3

Президент России Владимир Путин пользуется поддержкой в кругу тюменских монархистов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат думы Тюмени, владелец крупнейшей в городе «Русской ювелирной сети» Игорь Ракша, отказался от участия в выборах в местное собрание, которые состоятся осенью. Как заявил бизнесмен в разговоре с «URA.RU», он разочаровался в институте демократии и настаивает на возвращении в России царского престола и имперского уклада жизни. При этом, как подразумевает Ракша, российским монархом должен стать президент Владимир Путин.

«Последние выборы показали, что лишь один кандидат в президенты вел православный образ жизни, тогда как остальные устраивали клоунады. Каждые президентские выборы — это большой риск для России. Нам нельзя больше так рисковать. Нам не нужны эти западные ценности. Хватит идти в этот левый либеральный фронт. Если будет империя, все вернется на круги своя», — заявил Ракша в разговоре с агентством.

По мнению тюменского депутата, политические партии в стране следует упразднить, а думы формировать по сословному принципу — из рабочих, землевладельцев, промышленников, деятелей искусства и других. Высшее руководство государством, по версии Ракши, вместо президента должен осуществлять император.

Игорь Ракша уверен, что думы в их нынешнем виде следует упразднить. Вместо них ввести сословные собрания Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Источник «URA.RU» в ЛДПР, от которой был избран Игорь Ракша, объясняет возможную причину отказа депутата от дальнейшей работы в городском собрании. По данным инсайдера, на монархиста оказала сильнейшее впечатление сцена с лидером либерал-демократов Владимиром Жириновским, который искупался в бассейне с молодыми партийцами. «После этого эпизода с Жириновским Ракша перестал ассоциировать себя с партией и стал открыто поддерживать Владимира Путина. На поддержку ЛДПР теперь он может не рассчитывать», — комментирует ситуацию собеседник агентства.

При этом источник предполагает, что Игорь Ракша может продолжить свою политическую деятельность в составе общественной организации «Двуглавый орел». Депутат ранее выступил в качестве учредителя тюменского отделения движения. По неофициальным данным, Игорь Ракша выставил на продажу один из принадлежащих ему объектов недвижимости — старинный особняк на улице Сакко, 25 — за 50 миллионов рублей. Не исключено, что средства понадобились депутату на организацию активной деятельности в составе «Двуглавого орла». Сам Игорь Ракша свою причастность к продаваемому особняку опроверг.