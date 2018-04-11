{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Белый дом, ожидая отставки, завис в «Одноклассниках». Дворкович собрал вещи. Уралец перевелся в правительство РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 64,06
Динамика за 2 недели
Евро 79,28
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
11 апреля 2018
10 апреля 2018
09 апреля 2018
Главные новости Тюменской области
18:09  11 апреля 2018 3

Депутат с Урала выступил за отмену выборов. Путину предложено «принять престол»

Визит Президента РФ Владимира Путина на
Президент России Владимир Путин пользуется поддержкой в кругу тюменских монархистовФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат думы Тюмени, владелец крупнейшей в городе «Русской ювелирной сети» Игорь Ракша, отказался от участия в выборах в местное собрание, которые состоятся осенью. Как заявил бизнесмен в разговоре с «URA.RU», он разочаровался в институте демократии и настаивает на возвращении в России царского престола и имперского уклада жизни. При этом, как подразумевает Ракша, российским монархом должен стать президент Владимир Путин.

«Последние выборы показали, что лишь один кандидат в президенты вел православный образ жизни, тогда как остальные устраивали клоунады. Каждые президентские выборы — это большой риск для России. Нам нельзя больше так рисковать. Нам не нужны эти западные ценности. Хватит идти в этот левый либеральный фронт. Если будет империя, все вернется на круги своя», — заявил Ракша в разговоре с агентством.

По мнению тюменского депутата, политические партии в стране следует упразднить, а думы формировать по сословному принципу — из рабочих, землевладельцев, промышленников, деятелей искусства и других. Высшее руководство государством, по версии Ракши, вместо президента должен осуществлять император.

Освящение и установка колоколов в Благовещенском соборе. Тюмень, ракша игорь, колокольня
Игорь Ракша уверен, что думы в их нынешнем виде следует упразднить. Вместо них ввести сословные собрания
Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Источник «URA.RU» в ЛДПР, от которой был избран Игорь Ракша, объясняет возможную причину отказа депутата от дальнейшей работы в городском собрании. По данным инсайдера, на монархиста оказала сильнейшее впечатление сцена с лидером либерал-демократов Владимиром Жириновским, который искупался в бассейне с молодыми партийцами. «После этого эпизода с Жириновским Ракша перестал ассоциировать себя с партией и стал открыто поддерживать Владимира Путина. На поддержку ЛДПР теперь он может не рассчитывать», — комментирует ситуацию собеседник агентства.

При этом источник предполагает, что Игорь Ракша может продолжить свою политическую деятельность в составе общественной организации «Двуглавый орел». Депутат ранее выступил в качестве учредителя тюменского отделения движения. По неофициальным данным, Игорь Ракша выставил на продажу один из принадлежащих ему объектов недвижимости — старинный особняк на улице Сакко, 25 — за 50 миллионов рублей. Не исключено, что средства понадобились депутату на организацию активной деятельности в составе «Двуглавого орла». Сам Игорь Ракша свою причастность к продаваемому особняку опроверг.

Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров