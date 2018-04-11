Медведев предложил запретить в России американские товары

21:07 11 апреля 2018 0

Премьер уверен, что страна проживет без продукции из США Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о возможном запрете в России товаров американского производства. Таким, по его мнению, может стать ответ на санкции в отношении отечественных компаний.

«На нашем рынке довольно много продуктов из США. И это не только упомянутые ценные бумаги, с которыми надо разбираться отдельно, но и целый ряд других товаров, которые поставляются на наш рынок и производятся американским бизнесом», — цитирует Дмитрия Медведева «Газета.ру». Премьер отметил, что конечное решение остается за президентом.

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил премьеру ввести «зеркальные санкции» в отношении американских компаний. По его мнению, у страны есть для этого все необходимые условия, достаточно лишь принять соответствующее решение.