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12 апреля 2018
Главные новости 
10:59  12 апреля 2018 0

На авиадебошира с рейса «Екатеринбург — Анталья» завели уголовное дело. ВИДЕО

Нетрезвому пассажиру светит от пяти до восьми лет лишения свободыФото: скриншот из видео

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении 60-летнего авиадебошира с рейса «Екатеринбург — Анталья» авиакомпании «Россия». Пассажира Сергея Азарова обвиняют в хулиганстве, совершенном на воздушном транспорте, статья предусматривает до пяти лет лишения свободы.

По уголовному делу завершаются все необходимые следственные действия. Ранее все материалы по делу о дебошире, угрожавшем взорвать самолет и расстрелять пассажиров, представителями авиаперевозчика были переданы в правоохранительные органы.

Напомним, 27 марта нетрезвый Азаров начал буянить на борту самолета и в итоге ударил бортпроводника. Видео инцидента ранее появилось на YouTube. В соцсетях негативно отреагировали на выходку пассажира. Комментаторы посоветовали «посадить в психушку» буйного пассажира и выписать ему крупный штраф.

Павел Маркуш
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