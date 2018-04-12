Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении 60-летнего авиадебошира с рейса «Екатеринбург — Анталья» авиакомпании «Россия». Пассажира Сергея Азарова обвиняют в хулиганстве, совершенном на воздушном транспорте, статья предусматривает до пяти лет лишения свободы.
По уголовному делу завершаются все необходимые следственные действия. Ранее все материалы по делу о дебошире, угрожавшем взорвать самолет и расстрелять пассажиров, представителями авиаперевозчика были переданы в правоохранительные органы.
Напомним, 27 марта нетрезвый Азаров начал буянить на борту самолета и в итоге ударил бортпроводника. Видео инцидента ранее появилось на YouTube. В соцсетях негативно отреагировали на выходку пассажира. Комментаторы посоветовали «посадить в психушку» буйного пассажира и выписать ему крупный штраф.