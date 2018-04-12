Военный корреспондент НТВ, уроженец Екатеринбурга Алексей Ивлиев дал первые подробности обстрела боевиками в сирийском городе Дума. Сейчас журналист находится в госпитале.
«Мы сопровождали сотрудников полиции. В какой-то момент что-то пошло не так, началась перестрелка, очередь попала в меня и в моих коллег», — рассказал Ивлиев. Он добавил, что в госпитале журналиста и двух его коллег прооперировали-извлекли осколки, зашили раны.
Напомним, автобус с российскими журналистами попал под обстрел в Сирии 11 апреля на выезде из городе Дума. Журналисты прибыли сюда, чтобы убедиться, что никакой химической атаки не было, а в городе устанавливается порядок. Боевики неожиданно открыли огонь по машине. Ранения получили журналист НТВ Ивлиев, а также операторы телеканалов «Россия 1» и «Звезда» Михаил Виткин и Владислав Додонов. Угрозы их жизни в данный момент нет.
Военкор РЕН ТВ Валентин Трушнин в репортаже с места событий показал путевые отверстия в корпусе и лобовом стекле автобуса. Он пояснил, что, когда началась стрельба, журналисты легли на пол и это спасло им жизнь.