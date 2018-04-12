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12 апреля 2018
Главные новости 
11:40  12 апреля 2018 0

Уралец рассказал подробности обстрела журналистов в Сирии. ВИДЕО

Алексею Ивлиеву зашили раны от осколковФОТО: НТВ, скриншот видео
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Военный корреспондент НТВ, уроженец Екатеринбурга Алексей Ивлиев дал первые подробности обстрела боевиками в сирийском городе Дума. Сейчас журналист находится в госпитале.

«Мы сопровождали сотрудников полиции. В какой-то момент что-то пошло не так, началась перестрелка, очередь попала в меня и в моих коллег», — рассказал Ивлиев. Он добавил, что в госпитале журналиста и двух его коллег прооперировали-извлекли осколки, зашили раны.

Напомним, автобус с российскими журналистами попал под обстрел в Сирии 11 апреля на выезде из городе Дума. Журналисты прибыли сюда, чтобы убедиться, что никакой химической атаки не было, а в городе устанавливается порядок. Боевики неожиданно открыли огонь по машине. Ранения получили журналист НТВ Ивлиев, а также операторы телеканалов «Россия 1» и «Звезда» Михаил Виткин и Владислав Додонов. Угрозы их жизни в данный момент нет.

Военкор РЕН ТВ Валентин Трушнин в репортаже с места событий показал путевые отверстия в корпусе и лобовом стекле автобуса. Он пояснил, что, когда началась стрельба, журналисты легли на пол и это спасло им жизнь.

Наталья Михалева
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