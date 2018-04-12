16:46 12 апреля 2018 0

Возможно, скоро россиянам придется лишь мечтать об «айфонах» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ближайшее время россиянам придется забыть об айфонах. Гаджеты от компании Apple могут запретить продавать на территории России. Эксперты утверждают, что такой сценарий вполне реалистичен — аппарат есть чем заменить.

Накануне, 11 апреля, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о возможном запрете в России товаров американского производства. Таким, по его словам, может стать ответ на санкции в отношении отечественных компаний. Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил премьеру ввести «зеркальные санкции» в отношении американских компаний. Он заявил, что у страны есть для этого все необходимые условия, достаточно лишь принять соответствующее решение.

Как пояснил «URA.RU» ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, айфоны не являются уникальным аппаратом. «Запретить их не составляет особого труда, замена произойдет максимально быстро — их потеснят смартфоны Samsung и Huawei. Однако для Apple это станет ощутимым ударом — компания потеряет огромный рынок, а это около 5 млрд долларов в год», — сказал эксперт. По его словам, на российском рынке ежегодно продается около 3,3 млн «айфонов».

Глава отраслевого информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков заявил «URA.RU», что исчезновение айфонов с рынка не станет проблемой: «Средняя цена аппарата — 60-100 тысяч рублей. Покупают эти гаджеты, как вы понимаете, довольно обеспеченные люди, не те, кто бутылки собирает. В такой ситуации любители продукции Apple начнут приобретать ее, например, в соседней Финляндии или других странах Европы».