Захарова считает, что Скрипалей заставили участвовать в инсценировке отравления

21:11 12 апреля 2018 0

Захарова полагает, что Юлию Скрипаль намеренно изолируют от России Фото: Мария Захарова, Facebook

Власти Великобритании насильно удерживают бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию либо принуждают их принимать участие в заговоре. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, российскую гражданку Юлию Скрипаль изолируют от РФ. «У нас есть все основания полагать, что речь может идти либо о преднамеренном насильственном удержании российских граждан, либо о возможном их участии по принуждению в некоей инсценировке», — цитирует Захарову РБК. Министр добавил, что вопросов становится больше, но ответов на них нет.

Сергея и Юлию Скрипалей нашли в бессознательном состоянии в британском Солсбери 4 марта. Предполагается, что их отравили нервно-паралитическим веществом, в чем Британия обвиняет Россию. Москва все обвинения отрицает. Сестра Юлии Скрипаль Виктория выразила намерение забрать родственницу из Англии, но британская сторона отказала ей в выдаче визы. Мария Захарова призвала объяснить этот отказ и высказалась о том, что Великобритании вообще следовало бы бесплатно оформить разрешительный документ, писало «URA.RU».

Центральное управление СК РФ возбудило уголовное дело по факту покушения на убийство Юлии Скрипаль, дочери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Его завели по статье «Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом», напоминает РАПСИ.