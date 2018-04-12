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12 апреля 2018
21:35  12 апреля 2018 0

Пугачева поддержала Козловского, который заявил о хамстве россиян

Примадонна посетит премьеру фильма «Тренер»Фото: Алла Пугачева, Instagram

Российская эстрадная певица, киноактриса и телеведущая Алла Пугачева поддержала актера Данилу Козловского. Народная артистка СССР согласилась присутствовать вечером 12 апреля на премьере фильма «Тренер», где он снялся в главной роли и выступил в качестве режиссера.

Известно, что премьерный показ посетят также муж примадонны юморист Максим Галкин, певец Филипп Киркоров, режиссер Никита Михалков, актриса Ингеборга Дапкунайте и другие отечественные звезды, передает телеканал 360. Ранее заявление Козловского о хамстве российского зрителя похвалил защитник лондонского клуба «Челси» и сборной Бразилии Давид Луиз.

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Актер Козловский пожаловался на злобных россиян. «Сплошная ненависть и хамство». ВИДЕО

Фильм «Тренер» рассказывает о футболисте национальной сборной Юрии Столешникове, картина стала дебютной режиссерской работой актера Козловского. По сценарию, главный герой в ответственный момент не забивает пенальти, покидает сборную и становится тренером маленькой провинциальной команды. Козловский заявил, что «так в России футбол еще никто не снимал».

Однако трейлер фильма вызвал шквал критики со стороны россиян. В ответ режиссер картины обвинил зрителя в неблагодарности. «В России сплошные ненависть и хамство», — заявил он. На такое заявление отрицательно отреагировал певец и композитор Юрий Лоза, а также в Общественной палате России по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия. Там советовали публичным людям быть осторожнее в выражениях, иначе они рискуют стать изгоями, писало «URA.RU».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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