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10 апреля 2018
16:12  10 апреля 2018 1

Оскандалившегося Козловского похвалил бразильский футболист. «Спасибо, бро!»

Давид Луиз поддержал российского актераФОТО: Давид Луиз, Instagram

Защитник лондонского клуба «Челси» и сборной Бразилии Давид Луиз сделал комплимент российскому актеру и режиссеру Даниле Козловскому за его фильм «Тренер». Иностранный футболист поделился впечатлениями в Instagram.

После просмотра картины Козловского Луиз написал: «Какой отличный фильм, показывающий любовь к футболу и то, как она может изменить жизни людей». Бразильский спортсмен поздравил россиянина. «Поздравляю, бро, Данила Козловский!» — цитирует Луиза RT. Козловский посещал стадион «Стэмфорд Бридж», общался с главным тренером «Челси» Антонио Конте и игроками команды, уточняют «Дни.ру».

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После скандального выступления актер Козловский уехал из России

Фильм «Тренер», рассказывающий о футболисте национальной сборной Юрии Столешникове, стал дебютной режиссерской работой актера Козловского. По сценарию главный герой в ответственный момент не забивает пенальти, покидает сборную и становится тренером маленькой провинциальной команды. Трейлер картины вызвал бурю критики со стороны россиян. Козловский в ответ обвинил зрителя в неблагодарности. «В России сплошные ненависть и хамство», — заявил он в интервью Sports.ru.

Неаккуратному в высказываниях Козловскому в Общественной палате пообещали участь изгоя. Певец Юрий Лоза посоветовал автору фильма «Тренер» спокойнее воспринимать критику. «Что ж он ерунду-то болтает?» — удивился музыкант. Актер Михаил Пореченков, напротив, вступился за коллегу, назвав обидчиков Козловского «мусорными троллями». Поддержал Козловского и режиссер Алексей Учитель. Уральский драматург Николай Коляда оправдал высказывания Козловского эмоциональностью профессии.

Накануне появилась информация, что оскандалившийся Козловский уехал за границу. Пользователи попросили его не возвращаться на родину. «Да пусть валит!» — написали они.

Наталья Михалева
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