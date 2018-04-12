Россияне считают, что страна « уже вошла в Третью мировую»

21:53 12 апреля 2018 0

США ранее пригрозили нанести ракетный удар по Сирии Фото: depositphotos.com © URA.RU

Директор «Левада-центра» Лев Гудков рассказал, какое отношение россияне высказывают по поводу угрозы начала Третьей мировой войны в связи с нарастанием напряженности в международной политике. По его словам, настроение граждан можно назвать двойственным.

«На наших фокус-группах люди говорили, что мы уже вошли в Третью мировую войну, но пока еще находимся в ее начальной, «холодной» фазе», — рассказал Гудков в интервью телеканалу «Дождь» — Настроения двойственные: с одной стороны, мы вроде бы всех победим, а с другой стороны, черт его знает, что будет и какова будет цена этой победы, «особенно для меня лично»».

По его словам, обострение конфронтации с западными странами, с одной стороны, вызвало резкое повышение «патриотического адреналина», но с другой стороны — тревожность и невыраженный страх. Однако «ощущения конца света нет, каких-то апокалиптических вещей пока тоже». Больше половины россиян считают, что дело не дойдет «до настоящей драки» и все будет спущено на тормозах.

Между тем, ситуация вокруг Сирии продолжает нагнетаться. США пригрозили нанести ракетный удар по арабской республике из-за якобы применения там химического оружия. Ранее военные эксперты по просьбе «URA.RU» рассказали о нескольких возможных сценариях развития событий — от «молчания» России до самого страшного — ядерного противостояния.