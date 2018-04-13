Андрей Турчак публично поддержал отмену прямых выборов мэра Екатеринбурга

Принятый Заксобранием Свердловской области закон об отмене прямых выборов главы Екатеринбурга был согласован с секретарем Генсовета «Единой России» Андреем Турчаком.
Турчак пояснил корреспонденту «URA.RU», что инициатива об изменении принципов избрания мэра уральской столицы обсуждалась 20 февраля в рамках проходившего в Екатеринбурге партийного форума «Локомотивы роста». По его словам, по данному вопросы была выработана общая позиция руководителей «Единой России», уральского полпредства и администрации Екатеринбурга.
До сегодняшнего дня московские представители «ЕР» официально не комментировали избирательную реформу.
Закон об отмене выборов был принят Заксобранием 3 апреля. Уже 16 апреля он вступит в силу. После этого проект соответствующих поправок к Уставу Екатеринбурга будет внесен в гордуму уральской столицы.