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13 апреля 2018
12 апреля 2018
11 апреля 2018
00:20  13 апреля 2018 0

Андрей Турчак публично поддержал отмену прямых выборов мэра Екатеринбурга

Промышленный форум
Вопрос обсуждался 20 февраля в ЕкатеринбургеФото: Анна Майорова © URA.RU

Принятый Заксобранием Свердловской области закон об отмене прямых выборов главы Екатеринбурга был согласован с секретарем Генсовета «Единой России» Андреем Турчаком.

Турчак пояснил корреспонденту «URA.RU», что инициатива об изменении принципов избрания мэра уральской столицы обсуждалась 20 февраля в рамках проходившего в Екатеринбурге партийного форума «Локомотивы роста». По его словам, по данному вопросы была выработана общая позиция руководителей «Единой России», уральского полпредства и администрации Екатеринбурга.

До сегодняшнего дня московские представители «ЕР» официально не комментировали избирательную реформу.

Закон об отмене выборов был принят Заксобранием 3 апреля. Уже 16 апреля он вступит в силу. После этого проект соответствующих поправок к Уставу Екатеринбурга будет внесен в гордуму уральской столицы.

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.RU»
Айсель Герейханова
© Служба новостей «URA.RU»
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