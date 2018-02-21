Уральские бизнес-випы прогуляли форум «ЕР». Но интриг меньше не стало

07:06 21 февраля 2018 0

Форум готовился в спешке, но блин вышел «не комом» Фото: Анна Майорова © URA.RU

20 февраля в Екатеринбурге прошел первый форум «Единой России» «Локомотивы роста». С самого начала он выбился из заранее запланированного сценария. Несмотря на ожидания, в зале не было ни одного именитого промышленника. Большую часть присутствующих составляли представители «Единой России», депутаты парламентов уральских регионов, менеджеры предприятий среднего звена и руководители госкомпаний. Многие управленцы признавались, что получили приглашение принять участие в мероприятии всего день-два назад и были вынуждены готовиться к нему в спешке. Некоторые не понимали, перед кем и с какой целью им придется выступать, и приняли ли их заявки к рассмотрению.

Все ждали нового секретаря Генсовета Андрея Турчака. Однако утром на сцене он так и не появился.

По некоторым данным, партийный управленец еще летел в этот момент из Москвы в Екатеринбург. Вместо этого с пятнадцатиминутной задержкой в зал вошли лидер свердловских единороссов Виктор Шептий и его ближайшее окружение. Вести мероприятие поручили председателю регионального исполкома «ЕР» Александру Косинцеву.

После произнесенного губернатором Евгением Куйвашевым приветствия слово взял куратор партийного проекта «Локомотивы роста» Денис Кравченко.

Он разъяснил присутствующим суть происходящего: в течении дня партийцам предстоит отобрать несколько лучших из представленных на форум промышленных проектов, авторам которых единороссы впоследствии окажут содействие в снятии административных ограничений и барьеров, в получении экспертных оценок и в установлении прямых контактов с институтами развития. Еще одним направлением станет совместная аналитическая работа и распространение лучших практик уральских предприятий по всей России. Помимо этого, промышленники смогут рассчитывать на информационную поддержку и организацию для них тематических мероприятий.

1/5 Среди присутствующих было много областных депутатов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Однако продуктивные дискуссии получились далеко не на всех секциях. Например, в зале, где по программе было заявлено обсуждение будущего российской металлургии (ключевой сферы экономики для Свердловской о Челябинской областей) собралось лишь порядка 15 человек. К рассмотрению было представлено три заявки. Первыми взяли слово представители малоизвестного на Урале АО «Бриз», специализирующегося, в том числе, на обработке механических изделий. Они искали партнеров в УрФО.

Малосодержательным получилось и выступление директора Северского трубного завода Михаила Зуева.

Он долго и с энтузиазмом рассказывал об успехах своего предприятия и Трубной металлургической компании, в состав которой он входит. Речь скорее напоминала рекламное выступление, чем представление проекта.

Участники секции с громким названием «Форсированное создание новых рабочих мест и размещение производительных сил. Новая стратегия для моногородов» большую часть времени посвятили обсуждению проекта особой экономической зоны «Титановая долина». Здесь

гендиректору ОЭЗ Артемию Кызласову пришлось сдерживать напор собравшихся экспертов.

Собравшиеся пытались отыскать слабые места в представленном проекте. Главным из них, по мнению собравшихся, стала не проработанность программы по привлечению трудовых резервов из других муниципалитетов. В связи с развитием системы территорий опережающего развития жители большинства крупных свердловских городов теперь в состоянии найти работу недалеко от дома. Руководителю проекта также порекомендовали подумать над развитием социальной инфраструктуры рядом с зоной — потенциальным работникам нужна благоприятная среда обитания, новые школы, детские садики и хорошие дороги. «Верхняя Салда у черта на куличках. Надо заниматься средой и что-то строить… Фишка должна какая-то быть. Одного титана мало», — рассуждали присутствующие.

В кулуарах можно было встретить всех представителей правительства Фото: Анна Майорова © URA.RU

Непростым стало выступление и для представителя Фонда развития Югры. Он признался, что «не совсем понимал, кто будет на этом мероприятии» и рассказал максимально подробную информацию о проекте освоения Приполярного Урала. После этого присутствующие начали припоминать все прежние неудачные проекты освоения этой территории. В том числе, продвигавшийся бывшим уральским полдпредом Петром Латышевым «Урал промышленный — Урал полярный». Одной из ключевых фраз по этому поводу стала: «Сколько денег похоронили. Можно было бы полстраны прокормить». Как эти замечания соотносятся с сегодняшним проектом было понятно не всем.

Наиболее неожиданным стал обсуждавшийся на заседании одной из секций проект по созданию госкорпорацией «Роскосмос» на базе Усть-Катавского машиностроительного кластера трамвайного производства. Проект получил неофициальное название «Цифровой трамвай».

Обсуждение промышленных вопросов завершилось обеденным перерывом. Но воспользоваться им успели не все. Именно в этот момент на Уральский оптико-механический завод приехал Андрей Турчак. Пока для секретаря генсовета «ЕР» проводили экскурсию по заводским цехам, в другой специально отведенном помещении его ждало более двадцати членов Уральского межрегионального координационного совета «Единой России».

Всем было известно, что обсуждения каких-либо спорных и конфликтных вопросов не планировалось. Но на всякий случай мероприятие объявили закрытым. По словам одного из участников заседания,

общий тон мероприятию задала фраза уральского полпреда Игоря Холманских: «Не надо расчесывать то, что не чешется».

В соответствии с этим посылом, отведенное время на большую часть докладов было урезано. В частности, руководитель Екатеринбургского межмуниципального совета «ЕР» Михаил Клименко лишь кратко обозначил вопрос о предстоящих выборах в Екатеринбургскую гордуму. Поднимать важнейший для свердловской элиты вопрос о необходимости изменения схемы избрания депутатов и мэра уральской столицы никто не стал.

Заседание Уральского МКС проходило за закрытыми дверями Фото: Анна Майорова © URA.RU

После заседания МКС многие обратили внимание, что Андрей Турчак долгое время один на один что-то обсуждал с полпредом Игорем Холманских. После этого полпред выглядел приободренным. Губернатор Евгений Куйвашев к концу форума, напротив, стал выглядеть озабоченным.

На финальном пленарном заседании глава региона не скупился в выражениях, говоря о значимости форума для региона. Он подчеркнул, что развитие экономики более эффективно при наличии политической поддержки, господдержки и наличии программ по подготовке кадров. По словам Евгения Куйвашева, все три направления были подробно обсуждены в ходе дискуссий. Он также попросил «от имени всех промышленников» сохранить финансирование Фонда развития промышленности и развивать систему заключения специальных инвестиционных контрактов. «Считаю, что форум прошел на достаточно высоком уровне. Блин вышел не комом», — подчеркнул Евгений Куйвашев.

Участники заключительного пленарного заседания не скупились на взаимную похвалу Фото: Анна Майорова © URA.RU

Был щедр на похвалу в адрес хозяев форума и Андрей Турчак. Он назвал Урал «хребтом российской экономики», а форум — инструментом по сбору информации о проблемах промышленников для составления программы по их решению: «Это невозможно сделать, находясь внутри Садового кольца… Уверен, что проблематику промышленных предприятий мы сможем сделать повесткой своей партии».

Вскоре подобные форумы пройдут во всех федеральных округах. После этого пройдет общефедеральный финал, в ходе которого будут определены подлежащие господдержке проекты.