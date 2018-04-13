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13 апреля 2018
12 апреля 2018
Главные новости Москвы
00:24  13 апреля 2018 0

В Роскомнадзоре объяснили, почему Viber не был внесен в реестр ведомства

Открытая лицензия от 22.07.2016 Viber, мобильник, гаджет, viber, вайбер, мессенджер
Viber считается одним из самых популярных мессенджеров в РоссииФото: Javier Domínguez Ferreiro /Flickr.com

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров объяснил, почему популярный в РФ мессенджер Viber не добавили в реестр ведомства.

«Если вы обратитесь к закону об организаторах распространения информации, мы вносим в реестр тех распространителей информации, которые нам отправляют органы, обладающие оперативно-розыскной деятельностью», — цитирует Жарова RT.

По словам директора по коммуникациям мессенджера в СНГ, Франции и Германии Яны Рожковой, компания не получала никакого запроса от Роскомнадзора или других ведомств. Представитель Viber подчеркнула, что они готовы сотрудничать в рамках правового поля, но если это не коснется прав пользователей.

Напомним, Роскомнадзор закрыл доступ к 286 IP-адресам и 285 доменам, которые принадлежат компании Google. Причиной решения является связь с бесплатным приложением-рацией Zello, которое было заблокировано на территории России по решению надзорного ведомства.

Александр Черноскутов
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