07:47 13 апреля 2018 1

Пост в поддержку подруги был удален со страницы телеведущей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Телеведущая Ксения Собчак вступилась за музыкального продюсера Яну Рудковскую, которая недавно призналась, что жестко наказывает своего пятилетнего сына. По мнению Собчак, «влезать во взаимоотношения внутри семьи некрасиво». Пост, посвященный воспитанию детей и поддержке подруги, экс-кандидат в президенты России опубликовала в своем Facebook-аккаунте.

«Слушайте, то, что сказала Яна — делают многие в спортивных семьях. Спортсменов вообще воспитывают жесткими методами. И не только спортсменов. Но это их семья. Их дело. Как вообще можно это обсуждать? Кто как кого воспитывает? Это дела семейные. Некрасиво в это влезать», — приводят argumenti.ru слова Собчак.

Подписчики Ксении Анатольевны не преминули напомнить ей о президентской кампании, одним из пунктов которой являлась необходимость борьбы с домашним насилием. Сейчас пост, посвященный защите Рудковской, уже удален со страницы телеведущей. Ранее URA.RU подробно рассказало о том, к каким последствиям может привести воспитание детей по методам XIX века.